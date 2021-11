नई दिल्ली. भारतीय टीम के निराशजनक प्रदर्शन के बाद टीम इंडिया विश्व कप 2021 की रेस से बाहर हो चुकी है. ऐसे में टीम के कप्तान विराट कोहली समेत तमाम दिग्गज खिलाड़ी टीम को आगामी मैचों के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं. ऐसे में विराट कोहली का बीते दिन एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कर टीम इंडिया सेमीफइनल से बहार हो जाने की मुख्य वजह टीम का निराशजनक प्रदर्शन बताया.

दरअसल, इस टी-20 विश्व कप के साथ ही भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री और कप्तान विराट कोहली का युग समाप्त हो गया है. अब रवि शास्त्री हेड कोच की भूमिका में नहीं दिखाई देंगे. वहीं, बतौर कप्तान विराट कोहली का भी यह आखिरी विश्व कप था. हालाँकि कोहली एक बल्लेबाज़ के रूप में टीम के लिए खेलते नज़र आएँगे. बेशक यह जोड़ी भारत को विश्व कप नहीं दिलवा पाई लेकिन निश्चित रूप से इस जोड़ी ने को खेल जगत में एक ऊंचा ओहदा दिया है. टूर्नामेंट में नामीबिया के खिलाफ आखिरी मैच के बाद हेड कोच रवि शास्त्री ने खिलाड़ियों व साथी सपोर्ट स्टाफ के सामने अपना पद छोड़ते हुए स्पीच दी, जिसका वीडियो BCCI ने शेयर किया है.

अपना पद छोड़ते हुए टीम के हेड कोच रवि शास्त्री ने इमोशनल स्पीच देते हुए कहा- एक टीम के तौर पर आपने अपेक्षा से ज्यादा हासिल किया है. पिछले पांच साल में पूरी दुनिया में जाकर हर फॉर्मेट में आपने टीमों को हराया है. ये क्रिकेट इतिहास की सबसे बढ़िया टीम गिनी जाएगी, क्योंकि हर किसी के सामने देखने के लिए रिजल्ट है.

Must Watch: A stirring speech to sign off as the #TeamIndia Head Coach 👏 👏

Here's a snippet from @RaviShastriOfc's team address in the dressing room, reflecting on the team's journey in the last few years. 👍 👍 #T20WorldCup #INDvNAM

Watch 🎥 🔽https://t.co/x05bg0dLKH pic.twitter.com/IlUIVxg6wp

— BCCI (@BCCI) November 9, 2021