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IPL 2026: मुंबई इंडियंस पर भड़के रवि शास्त्री, हार के बाद बोले- खुद को देखेगी तो…

हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन पूरे सीजन जारी रहा है. टीम ने अब तक खेले 9 मुकाबलों में केवल 2 जीत दर्ज की हैं और वह अंक तालिका में नौवें स्थान पर है. आइए जानते हैं रवि शास्त्री ने मुंबई को लेकर क्या कहा है.

By: Satyam Senger | Published: May 3, 2026 1:19:37 PM IST

मुंबई इंडियंस पर भड़के रवि शास्त्री.
मुंबई इंडियंस पर भड़के रवि शास्त्री.


मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2026 प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. शनिवार को एमए चिदंबरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मिली 8 विकेट की करारी हार के बाद पांच बार की चैंपियन टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है. हार्दिक पांड्या की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस का खराब प्रदर्शन पूरे सीजन जारी रहा है. टीम ने अब तक खेले 9 मुकाबलों में केवल 2 जीत दर्ज की हैं और वह अंक तालिका में नौवें स्थान पर है. आइए जानते हैं रवि शास्त्री ने मुंबई को लेकर क्या कहा है.
मुंबई अगर अपने बचे हुए सभी मैच जीत भी लेती है तो उसके अधिकतम 14 अंक होंगे, जो प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए नाकाफी साबित हो सकते हैं. मैच के बाद पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने मुंबई इंडियंस के प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि स्टार खिलाड़ियों से सजी यह टीम अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर सकी. रवि शास्त्री ने कहा, “मुंबई इंडियंस बेहद निराश होगी. यह निराशाजनक सीजन रहा है. अगर वह खुद को देखें तो जान जाएगी कि कि उसने अपनी क्षमता के मुताबिक बिल्कुल भी प्रदर्शन नहीं किया.”
मुंबई की बल्लेबाजी एक बार फिर दबाव में बिखर गई. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन ही बना सकी. नमन धीर ने सबसे ज्यादा 57 रन बनाए, जबकि चेन्नई की ओर से अंशुल कंबोज ने 3 विकेट झटके. जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने लक्ष्य को 18.1 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया. कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने नाबाद 67 रन बनाए, जबकि कार्तिक शर्मा ने 54 रन की अहम पारी खेली.
बाहर होने की कगार पर मुंबई
हार के बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने भी टीम के प्रदर्शन पर निराशा जताई. उन्होंने कहा, “यह हमारा सीजन नहीं है.”  बता दें कि मुंबई इंडियंस के लिए अब प्लेऑफ की राह बेहद कठिन हो गई है और टीम को अपनी उम्मीदें जिंदा रखने के लिए बाकी सभी मैच जीतने होंगे. हालांकि, वह टूर्नामेंट से लगभग बाहर ही हो चुकी है. 

Tags: IPL 2026
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