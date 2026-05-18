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रवि बिश्नोई को लगी रिंकू सिंह वाली आदत, के एल राहुल के आगे करने लगे बच्चों जैसी हरकत!

रिंकू सिंह की तरह अब रवि बिश्नोई भी केएल राहुल से बैट मांगते दिखे, कुलदीप ने कैसे लिए मजे? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ यह मजेदार वीडियो...

By: Shivani Singh | Published: May 18, 2026 4:14:43 PM IST

रवि बिश्नोई को लगी रिंकू सिंह वाली आदत, के एल राहुल के आगे करने लगे बच्चों जैसी हरकत!


Ravi Bishnoi and KL Rahul funny video: कोलकाता नाइट राइडर्स के उप-कप्तान रिंकू सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी के लिए मशहूर हैं लेकिन IPL के दौरान वे अक्सर दूसरे खिलाड़ियों से उनके बल्ले मांगने को लेकर भी सुर्ख़ियों में रहते हैं. उन्हें IPL के दौरान, कई मौकों पर देखा गया कि रिंकू सिंह ने विराट सहित कई दिग्गज खिलाड़ियों से बल्ले मांगे। वहीं अब राजस्थान के स्टार गेंदबाज भी यही करते दिखाई दे रहे हैं. दिल्ली-राजस्थान के बीच खेले गए मैच से पहले रवि बिश्नोई को के एल राहुल से बैट मांगते हुए देखा गया. यह वीडियो जैसे ही सामने आया लोगों को रिंकू सिंह की याद आई. 

दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रवि बिश्नोई और राहुल की बातचीत दिखाई गई है. जिसमें रवि बिश्नोई के एल राहुल से कहते दिख रहे हैं, ‘ये टूटा हुआ है,  के एल राहुल कहते हैं ‘अरे नहीं भाई नहीं टूटा है, मैं कह रहा हूं ना.’ तभी कुलदीप यादव कहते हैं ‘दे दो दे दो भैया कोई भी पुराना, तभी कुलदीप यादव आगे रवि बिश्नोई से चुटकी लेते हुए  कहते हैं ‘उठेगा(बैट) तेरे से’

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यहां देखिए वीडियो

दिल्ली बनाम राजस्थान मैच 

मैच की बात करें तो मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाज़ी के दम पर, दिल्ली कैपिटल्स ने अभिषेक पोरेल और केएल राहुल की अर्धशतकीय पारियों की मदद से राजस्थान रॉयल्स को पाँच विकेट से हरा दिया. रविवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में, टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर कुल 193 रन बनाए, जिसमें ध्रुव जुरेल और रियान पराग के अर्धशतकों का अहम योगदान रहा. जवाब में, दिल्ली ने 19.2 ओवरों में पाँच विकेट खोकर 197 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। मैच के आखिर में, आशुतोष शर्मा ने एक छोटी लेकिन कीमती पारी खेली और सिर्फ़ पाँच गेंदों में 18 रन बनाकर नाबाद रहे. अक्षर पटेल भी आखिर तक क्रीज़ पर डटे रहे और 18 गेंदों में 34 रन बनाए. राजस्थान की तरफ़ से, जोफ़्रा आर्चर और बृजेश शर्मा ने दो-दो विकेट लिए, जबकि दासुन शनाका को एक विकेट मिला.

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