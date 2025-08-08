आर अश्विन ने CSK को दिया बड़ा सिर दर्द, 2026 IPL ऑक्शन से पहले ही हो जाएगा बड़ा खेला!

Ravichandran Ashwin IPL 2026: पिछले आईपीएल सीजन में रविचंद्रन अश्विन ने 10 साल के बाद चेन्नई सुपर किंग्स में वापसी की थी। सिर्फ एक सीज़न ने बहुत कुछ बदल दिया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक़, सीएसके टीम अगले सीजन से पहले अश्विन को रिलीज़ कर सकती है। क्रिकबज़ के अनुसार, अश्विन ने चेन्नई सुपर किंग्स टीम छोड़ने का मन बना लिया है और इस संबंध में अधिकारियों को सूचित भी कर दिया है।

अश्विन क्यों छोड़ना चाहते हैं CSK?

अश्विन सीएसके क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसकी वजह अभी सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने अपना फ़ैसला ले लिया है। आपको बता दें कि एमएस धोनी और ऋतुराज गायकवाड़ समेत सीएसके टीम के कई शीर्ष अधिकारियों ने हाल ही में चेन्नई में एक बैठक की है। संभव है कि इसमें अगले सीज़न में टीम के भविष्य को लेकर चर्चा हुई हो। इसके अलावा, अश्विन सीएसके अकादमी में संचालन निदेशक का पद भी छोड़ सकते हैं, जो वह पिछले एक साल से संभाल रहे थे।

बता दें कि अश्विन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग का हर सीजन खेला है। वो 2008 से 2015 तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे, इस बीच वो कई टीमों में खेले और अब 10 साल बाद फिर से सीएसके में वापस आये हैं।

अश्विन का रिकॉर्ड

अश्विन ने आईपीएल में 221 मैचों खेले हैं, और 187 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका इकॉनमी रेट सिर्फ़ 7.29 का है, जो टी20 में शानदार माना जाता है। एक ऑलराउंडर के तौर पर अश्विन ने बल्लेबाजी में भी योगदान दिया है और अपने करियर में 833 रन बनाए हैं।

पिछले सीज़न में, अश्विन को मेगा ऑक्शन में सीएसके फ्रैंचाइज़ी ने 9.75 करोड़ रुपये की बोली लगाकर टीम में शामिल किया था। आईपीएल 2025 में, अश्विन ने 9 मैचों में सिर्फ़ 7 विकेट लिए।

