जिंदगी से जंग लड़ रहे साथी खिलाड़ी से मिले राशिद खान; दुर्लभ बीमारी से जूझ रहा अफगानिस्तान का पूर्व स्टार गेंदबाज

Rashid Khan Emotional Post: शपूर जादरान (Shapoor Zadran) इस समय जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं. अफगानिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज लंबे समय से बीमार हैं और उनका इलाज ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में चल रहा है.

38 वर्षीय शपूर को ‘हेमोफैगोसिटिक लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस’ (HLH) नाम की बेहद दुर्लभ और जानलेवा बीमारी हुई है. इसी कारण उन्हें लंबे समय से अस्पताल में भर्ती रहना पड़ रहा है.

राशिद खान और मोहम्मद नबी पहुंचे अस्पताल

शपूर जादरान से मिलने के लिए अफगानिस्तान के दो बड़े क्रिकेट सितारे राशिद खान (Rashid Khan) और मोहम्मद नबी (Mohammad Nabi) अस्पताल पहुंचे. दोनों खिलाड़ियों ने शपूर का हालचाल जाना और डॉक्टरों से भी बातचीत की. अपने साथी खिलाड़ी को इस हालत में देखकर दोनों काफी भावुक नजर आए. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें भी तेजी से वायरल हुईं.

मोहम्मद शमी का इमोशनल पोस्ट

मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) ने भी शपूर से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भावुक पोस्ट शेयर किया. शमी ने लिखा कि मैदान पर हमेशा मजबूत और जुझारू दिखने वाले शपूर को अस्पताल के बिस्तर पर देखना बेहद दुखद है. उन्होंने अल्लाह से शपूर के जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगी. शमी ने पोस्ट के साथ तीन तस्वीरें भी साझा कीं, जिन्हें फैंस ने काफी पसंद किया.

Today in Greater Noida, India, along with @rashidkhan_19, we met our dear brother Shapoor Jaan. Seeing the same tall, passionate and strong-hearted Shapoor, whom we have always admired fighting bravely on the cricket field, lying on a hospital bed was truly heartbreaking. May… pic.twitter.com/uTjPcj6vvx — Mohammad Nabi (@MohammadNabi007) May 13, 2026

IPL के बीच भारत पहुंचे राशिद खान

राशिद खान इस समय गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) का हिस्सा हैं और IPL 2026 में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. गुजरात की टीम प्लेऑफ के करीब पहुंच चुकी है. व्यस्त टूर्नामेंट के बीच राशिद दिल्ली-एनसीआर पहुंचे ताकि अपने पुराने साथी से मुलाकात कर सकें. फैंस ने भी राशिद के इस कदम की खूब तारीफ की.

गुजरात टाइटंस की नजर खिताब पर

राशिद खान अब दोबारा IPL पर फोकस करेंगे और अपनी टीम को दूसरी बार चैंपियन बनाने की कोशिश करेंगे. दूसरी ओर मोहम्मद नबी इस सीजन में किसी टीम का हिस्सा नहीं बने, इसलिए वह मैदान पर नजर नहीं आ रहे हैं. हालांकि, अपने साथी खिलाड़ी के लिए दोनों दिग्गजों का समर्थन क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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