राशिद खान ने तोड़ा सुनील नरेन का रिकॉर्ड, IPL में रचा इतिहास, सिर्फ युजवेंद्र चहल से पीछे

अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) ने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार गेंदबाज़ी कर इतिहास रच दिया. जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में राशिद खान ने चार विकेट झटककर विदेशी स्पिन गेंदबाज़ों में सबसे अधिक बार तीन या उससे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. इस लिस्ट में वह दूसरे नंबर पर आ गए हैं. उनसे आगे सिर्फ युजवेंद्र चहल हैं.

यह इंडियन प्रीमियर लीग में राशिद खान का 18वां ऐसा मैच था, जिसमें उन्होंने कम से कम तीन विकेट हासिल किए. इस उपलब्धि के साथ उन्होंने सुनील नरेन को पीछे छोड़ दिया. अब स्पिन गेंदबाज़ों में केवल युजवेंद्र चहल ही उनसे आगे हैं, जिनके नाम 23 बार तीन या उससे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है. हालांकि, तेज गेंदबाजी को भी मिला दे तो जसप्रीत बुमराह लिस्ट में पहले नंबर पर है.

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राजस्थान की पारी को बिखेर दिया

230 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा कर रही राजस्थान रॉयल्स ने आठ ओवर में 87 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद राशिद खान ने ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे और रविंद्र जडेजा को आउट कर मैच पूरी तरह गुजरात टाइटंस के पक्ष में कर दिया. उनकी सटीक लेग ब्रेक और गूगली ने बल्लेबाज़ों को संभलने का कोई मौका नहीं दिया.

मैच के बाद राशिद खान ने क्या कहा

मैच के बाद राशिद खान ने कहा कि उनका लक्ष्य केवल सही क्षेत्र और सही लंबाई पर गेंदबाज़ी करना था. उन्होंने बताया कि आधुनिक क्रिकेट में विविधता बेहद महत्वपूर्ण है और अनुभवी खिलाड़ियों से मिली जानकारी उनके प्रदर्शन को लगातार बेहतर बनाने में सहायता करती है.