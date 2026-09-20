‘मुझे बताया भी नहीं…’ राशिद खान ने बताया अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सच, कप्तानी का खोला राज

अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें टी20 इंटरनेशनल टीम की कप्तानी से हटाए जाने की जानकारी पहले से नहीं थी. उन्हें इस फैसले के बारे में तब पता चला, जब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई टीम का ऐलान किया और इब्राहिम जादरान को कप्तान बनाया. यह बदलाव 2026 टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान के ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ पाने के बाद हुआ.

राशिद ने एक इंटरव्यू में बातचीत में कहा कि उन्हें आज भी इस फैसले की पूरी जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि बोर्ड के टीम ऐलान के बाद ही उन्हें कप्तानी में बदलाव के बारे में पता चला. हालांकि, राशिद ने साफ किया कि वह अब इस मामले को पीछे छोड़ चुके हैं. उनका कहना है कि कप्तान हों या नहीं, अफगानिस्तान के लिए खेलना उनके लिए गर्व की बात है.

कप्तानी में राशिद का शानदार रिकॉर्ड

राशिद ने अफगानिस्तान की टी20 टीम की कप्तानी 48 मैचों में की, जिसमें टीम ने 26 मुकाबले जीते और 22 में उसे हार मिली. उनकी कप्तानी में अफगानिस्तान ने 2024 टी20 विश्व कप के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था. टीम ने उस टूर्नामेंट में वेस्टइंडीज जैसी मजबूत टीम को भी हराया था. राशिद ने कहा कि अब उनका लक्ष्य अपनी क्षमता का इस्तेमाल करके अफगानिस्तान को ज्यादा से ज्यादा मैच जिताना है.

भारत के खिलाफ मानसिकता बदलने की जरूरत

इब्राहिम जादरान की पूर्णकालिक कप्तान के तौर पर पहली टी20 सीरीज भारत के खिलाफ रही, जिसमें अफगानिस्तान को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा. इस सीरीज में राशिद ने चार विकेट लिए, लेकिन 9.82 की इकॉनमी से 113 रन खर्च किए. राशिद का मानना है कि भारत के खिलाफ लगातार हार से अफगान खिलाड़ियों के मन में दबाव बन गया है. उन्होंने कहा कि टीम को खुद पर भरोसा करना होगा और यह विश्वास रखना होगा कि वह भारत जैसी मजबूत टीम को भी हरा सकती है.