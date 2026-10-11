रणजी ट्रॉफी के पहले दिन ड्रामा! अरुणाचल प्रदेश ने क्यों छोड़ा ओपनिंग मैच, क्या है पूरा मामला?

Ranji Trophy 2026-27: रणजी ट्रॉफी 2026-27 के पहले दिन 11 अक्टूबर यानी रविवार को बड़ा बवाल हो गया. अरुणाचल प्रदेश को नागालैंड के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना था, लेकिन उनकी टीम मैदान पर ही नहीं उतरी. इसकी वजह से नागालैंड को वॉकओवर के जरिए विजेता घोषित कर दिया. दरअसल, इस समय अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन में कानूनी विवाद चल रहा है. इसकी वजह से इस साल रणजी ट्रॉफी के लिए अरुणाचल की टीम का एलान ही नहीं हुआ है. अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन (ACA) में 2 ग्रुपों के बीच केस चल रहा है. इससे पहले, इस हफ्ते की शुरुआत में भुवनेश्वर में सिक्किम के खिलाफ वीनू मांकड़ ट्रॉफी मैच के लिए भी अरुणाचल प्रदेश अपनी टीम नहीं उतार पाया था. जानें क्या है पूरा विवाद…

ACA में चल रहा कानूनी विवाद

दरअसल, सितंबर में अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन हुआ था. इसके बाद नबम विवेक को अध्यक्ष चुना गया था. हालांकि बाद में कई जिला एसोसिएशन ने इलेक्शन में गड़बड़ी का आरोप लगाया और फिर से चुनाव कराने की मांग की. इसके बाद यह मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट में पहुंच गया है. यह केस गुवाहाटी हाईकोर्ट की ईटानगर बेंच के सामने लंबित है, जिसने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. कोर्ट की कार्यवाही ने एसोसिएशन के कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया है, जिससे BCCI के लिए मामले के लंबित रहने के दौरान कोई वैकल्पिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए दखल देना मुश्किल हो गया है. इसके चलते अरुणाचल प्रदेश एसोसिएशन का संचालन नहीं हो रहा है.

BCCI ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर BCCI के सेक्रेटरी देवजीत सैकिया का भी बयान सामने आया है. सैकिया ने कहा कि कोर्ट ने स्टे लगाया है, जिस वजह से बोर्ड इस मामले में दखलअंदाजी नहीं कर सकता है. इसकी वजह से क्रिकेट से जुड़े फैसले अरुणाचल एसोसिएशन में नहीं लिए जा रहे हैं. BCCI सेक्रेटरी ने साफ किया कि जब तक कोर्ट की ओर से क्लीयरेंस नहीं मिलता है, तब तक अरुणाचल क्रिकेट को लेकर बीसीसीआई भी कोई फैसला नहीं ले सकता है.

नागालैंड की टीम को हुआ फायदा

इस विवाद के वजह से नागालैंड की टीम को फायदा हुआ है. रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में नागालैंड को बिना खेले ही 6 अंक मिल गए. अरुणाचल प्रदेश की टीम के मैदान पर न उतरने की वजह से नागालैंड को वॉकओवर के जरिए विजेता घोषित कर दिया गया. अब अरुणाचल का अगला मुकाबला सिक्किम के खिलाफ अगले हफ्ते होना है. अगर इस बीच कानूनी कार्रवाई का कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो अगला मैच भी फोरफिट हो सकता है.