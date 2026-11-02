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Ranji Trophy: हर्ष दुबे का कहर, पाटीदार की टीम को 209 रन पर समेटा, अकेले झटके 9 विकेट

Ranji Trophy 2027-27: विदर्भ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे ने मध्य प्रदेश के खिलाफ रणजी ट्रॉफी में तहलका मचा दिया. उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ पहली पारी में अकेले 9 विकेट चटकाए. इसके चलते MP की टीम 209 रन के स्कोर पर ढेर हो गई.

By: Ankush Upadhayay | Published: November 2, 2026 6:05:25 PM IST

हर्ष दुबे ने रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 9 विकेट झटके.
हर्ष दुबे ने रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश के खिलाफ 9 विकेट झटके.


Ranji Trophy 2027-27: रणजी ट्रॉफी 2026-27 के चौथे राउंड के पहले दिन हर्ष दुबे ने अपनी घातक गेंदबाजी से इतिहास रच दिया. विदर्भ की ओर से खेलते हुए हर्ष दुबे ने मध्य प्रदेश के खिलाफ स्पिन का ऐसा जाल बुना, जिसमें पूरी टीम तहस-नहस हो गई. उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ एक ही पारी में कुल 9 विकेट हासिल किए. उनकी कातिलाना गेंदबाजी के दम पर विदर्भ ने मध्य प्रदेश की टीम को सिर्फ 209 रन के स्कोर पर ढेर कर दिया.

एलीट ग्रुप-ए का यह मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन में खेला जा रहा है. इस मैच में मध्य प्रदेश के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ.

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MP की खराब बल्लेबाजी

पहले बल्लेबाजी कर रही मध्य प्रदेश की टीम बल्लेबाजी बेहद खराब रही. MP ने सिर्फ 64 रन के स्कोर पर 5 विकेट खो दिए, जबकि 209 के स्कोर पर पूरी टीम ढेर हो गई. मध्य प्रदेश की ओर से अथर्व महाजन ने सबसे ज्यादा 85 रन बनाए. उनके अलावा सारांश जैन ने 34 रन और सक्षम पुरोहित ने 21 रनों की पारी खेली. MP के कप्तान रजत पाटीदार का भी बल्ला नहीं चला. वो सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. वहीं, विदर्भ की ओर से गेंदबाजी करते हुए हर्ष दुबे ने कुल 9 विकेट चटकाए. उनके अलावा नचिकेत भुटे ने भी एक विकेट हासिल किया.

हर्ष दुबे का बेस्ट प्रदर्शन

विदर्भ के स्पिन ऑलराउंडर हर्ष दुबे ने इस रणजी मुकाबले में अपने करियर का बेस्ट प्रदर्शन किया. उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ 23.1 ओवर में 53 रन देकर 9 विकेट चटकाए. यह उनका बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन है. इससे पहले उनका बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 36 रन देकर 6 विकेट था. उन्होंने नवंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ रणजी मैच की दूसरी पारी में ऐसा कारनामा किया था. बता दें कि हर्ष दुबे ने इसी साल अफगानिस्तान के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था.

मैच का क्या हाल?

मैच की बात करें, तो रजत पाटीदार की कप्तानी वाली मध्य प्रदेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 209 रन के स्कोर पर सिमट गई. इसके जवाब में उतरी विदर्भ की टीम ने भी सिर्फ 35 रन के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए हैं. फिलहाल विदर्भ का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 56 रन पर है. विदर्भ की ओर से ध्रुव शोरे 21 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि अक्षय वाडकर 9 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. वहीं, मध्य प्रदेश की ओर से कुमार कार्तिकेय ने 3 विकेट लिए हैं.

Tags: harsh dubeyhome-hero-pos-2ranji trophy 2026-27
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