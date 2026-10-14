Abishek Porel: 36 दिन जेल में बिताए, रिहा होते ही ठोक दिया शतक, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने

Abhishek Porel Century: रणजी ट्रॉफी 2026-27 के में बंगाल की टीम ने शानदार जीत हासिल की है. युवा स्टार बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन की कप्तानी वाली बंगाल की टीम ने अपने पहले मैच में दिल्ली को 9 विकेट से हराया. इस मैच में कुछ भारतीय खिलाड़ी भी खेल रहे थे, लेकिन बंगाल की जीत के हीरो बनकर अभिषेक पोरेल सामने आए. बंगाल के इस 23 साल के युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ने 149 रनों की शानदार पारी खेली. अभिषेक पोरेल (Abhishek Porel) पिछले कुछ समय से काफी सुर्खियों में चल रहे हैं. दरअसल, वह पिछले महीने ही जेल से छूटकर वापस आए हैं. एक मेडिकल स्टूडेंट ने बंगाल के इस युवा खिलाड़ी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. इस मामले में अभिषेक पोरेल को अगस्त 2026 में गिरफ्तार किया गया था.

जेल से छूटते ही पहले मैच में ठोका शतक

अभिषेक पोरेल ने करीब 36 दिन जेल के अंदर बिताए, जिसके बाद मुश्किल से उन्हें रिहाई मिली. इसके बाद अभिषेक पोरेल को 11 अक्टूबर से शुरू हुई रणजी ट्रॉफी के लिए बंगाल की टीम में चुना गया. उन्होंने जमानत पर बाहर आते ही अपनी टीम को पहला मैच जिता दिया. इतना ही नहीं, वह पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए. उनके शानदार शतक के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया.

शतक जड़ते ही रो पड़े थे अभिषेक

23 साल के अभिषेक पोरेल ने बंगाल की पहली पारी के दौरान शतक लगाया. शतक लगाने के बाद अभिषेक पोरेल फूट-फूटकर रोने लगे. वह रोते हुए मैदान पर ही बैठ गए, जिसके बाद साथी खिलाड़ियों ने उन्हें संभाला. उनकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं.

बंगाल की धमाकेदार जीत

इस मुकाबले में दिल्ली की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी. दिल्ली ने पहली पारी में 240 रन बनाए. बंगाल की घातक गेंदबाजी के सामने दिल्ली की पहली पारी सिर्फ 240 पर सिमट गई. बंगाल की ओर से मोहम्मद शमी ने पहली पारी में 4 विकेट लिए, जबकि आमिर गनी ने 3 विकेट हासिल किए. इसके बाद पश्चिम बंगाल ने अपनी पहली पारी में 429 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया.

बंगाल की ओर से अभिषेक पोरेल ने 149 रनों की पारी खेली, जबकि सुदीप कुमार घरामी ने भी 133 रन बनाए. इसके दम पर बंगाल ने पहली पारी के बाद 189 रनों की बढ़त बना ली. इसके बाद दिल्ली ने अपनी दूसरी पारी में 277 रन बनाए, जिससे बंगाल को 89 रनों की आसान टारगेट मिला. बंगाल ने सिर्फ 1 विकेट खोकर इस टारगेट को आसानी से हासिल कर लिया.