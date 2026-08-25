इमरान खान पर बड़ा अपडेट, पूर्व क्रिकेटर ने खोला स्वास्थ्य का राज, बोले- अब बेहतर हैं…

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर रमीज राजा ने पूर्व कप्तान इमरान खान की मौजूदा स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इमरान खान के चाहने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन वह तीन साल से अधिक समय से जेल में हैं. हाल ही में उनकी आंख में परेशानी हुई थी, जिसके लिए इलाज की जरूरत पड़ी, हालांकि अब उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है. रमीज राजा ने ‘स्टिक टू क्रिकेट’ पॉडकास्ट पर कहा कि इमरान अलग-थलग हैं और इतने लंबे समय से जेल में रहना उनके लिए काफी मुश्किल रहा है.

इमरान खान के समर्थन में 21 प्रमुख हस्तियों ने पाकिस्तान सरकार और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा है. पत्र में इमरान को बेहतर मेडिकल सुविधा और मानवीय परिस्थितियां उपलब्ध कराने की मांग की गई. हालांकि, इस पत्र पर पाकिस्तान के किसी मौजूदा या पूर्व क्रिकेटर के हस्ताक्षर नहीं थे. इसके बाद देश के क्रिकेटरों की चुप्पी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

भारतीय दिग्गजों ने भी उठाई आवाज

इस अपील पर भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और कपिल देव समेत कई दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने इमरान खान को उचित इलाज और मानवीय परिस्थितियां देने की मांग की. इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाकर स्पेशल डॉक्टरों की टीम से जांच कराने का आदेश दिया था.

1992 में पाकिस्तान को बनाया था विश्व चैंपियन

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की साप्ताहिक पारिवारिक मुलाकातें बहाल करने का भी निर्देश दिया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर की जांच के बाद वापस जेल भेज दिया गया. इमरान ने 1992 में पाकिस्तान को पहली बार वनडे विश्व कप जिताया था और वह देश के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में शामिल हैं. वह 2023 से कई कानूनी मामलों के चलते जेल में हैं. उनके समर्थक लगातार उनके इलाज और स्थिति को लेकर चिंता जताते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार ने किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार किया है.