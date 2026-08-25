इमरान खान पर बड़ा अपडेट, पूर्व क्रिकेटर ने खोला स्वास्थ्य का राज, बोले- अब बेहतर हैं…

भारतीय दिग्गजों ने भी उठाई आवाज
इस अपील पर भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर, दिलीप वेंगसरकर और कपिल देव समेत कई दिग्गजों ने हस्ताक्षर किए हैं. उन्होंने इमरान खान को उचित इलाज और मानवीय परिस्थितियां देने की मांग की. इससे पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान को इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाकर स्पेशल डॉक्टरों की टीम से जांच कराने का आदेश दिया था.
1992 में पाकिस्तान को बनाया था विश्व चैंपियन
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की साप्ताहिक पारिवारिक मुलाकातें बहाल करने का भी निर्देश दिया था. उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर की जांच के बाद वापस जेल भेज दिया गया. इमरान ने 1992 में पाकिस्तान को पहली बार वनडे विश्व कप जिताया था और वह देश के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में शामिल हैं. वह 2023 से कई कानूनी मामलों के चलते जेल में हैं. उनके समर्थक लगातार उनके इलाज और स्थिति को लेकर चिंता जताते रहे हैं, जबकि पाकिस्तान सरकार ने किसी भी तरह के दुर्व्यवहार के आरोपों से इनकार किया है.