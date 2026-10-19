अजीत अगरकर की जगह रमेश पवार आए, तो प्रज्ञान ओझा कैसे बन बैठे चीफ सिलेक्टर? समझें BCCI का नियम

BCCI Chief Selector Selection Process: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सोमवार (19 अक्टूबर) को एलान किया कि पूर्व स्पिनर रमेश पवार को सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया गया है. अजीत अगरकर का कार्यकाल खत्म होने के बाद सिलेक्शन कमेटी में एक पद खाली हो गया था. इस पद को भरने के लिए BCCI ने आवेदन मांगे थे. अब सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रमेश पवार को इश पद के लिए चुना गया है. हालांकि दिलचस्प बात यह है कि रमेश पवार भारतीय टीम के चीफ सिलेक्ट नहीं होंगे.

उनकी जगह यह जिम्मेदारी प्रज्ञान ओझा को मिल गई है. अब बड़ा सवाल है कि जब रमेश पवार ने सिलेक्शन कमेटी में अजीत अगरकर की जगह एंट्री, तो प्रज्ञान ओझा को चीफ सिलेक्टर क्यों बनाया गया? अजीत अगरकर तो पहले चीफ सिलेक्टर थे, तो उनकी जगह पर आए रमेश पवार को उनकी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए. ऐसे में आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह…

प्रज्ञान ओझा ही क्यों बने चीफ सिलेक्टर?

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI सीनियर मेंस कमेटी में 5 सदस्यों की नियुक्ति करता है. इन 5 सदस्यों में से किसी एक को सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन यानी चीफ सिलेक्टर बनाया जाता है. हालांकि इसका फैसला किसी चुनाव या वोटिंग से नहीं होता है, बल्कि इसके लिए अलग नियम है. दरअसल, BCCI सिलेक्टर पद के लिए पूर्व क्रिकेटर्स को चुनती है. ऐसे में सीनियरटी के आधार पर चीफ सिलेक्टर का चुनाव होता है.

BCCI के नियम के अनुसार, सिलेक्शन कमेटी के 5 सदस्यों में से जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले होंगे, उसे ही चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. मौजूदा सिलेक्शन कमेटी में प्रज्ञान ओझा सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर में भारत के लिए 24 टेस्ट मैच खेले हैं. इसके अलावा वह 18 वनडे और 6 टी20 मैच भी खेल चुके हैं. वहीं, कमेटी बाकी सदस्यों ने ओझा के मुकाबले कम टेस्ट मैच खेले हैं.

सिलेक्शन कमेटी में किसने खेले कितने टेस्ट?

BCCI की सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी में प्रज्ञान ओझा (चेयरमैन) के अलावा 4 अन्य सदस्य शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा, रमेश पवार शामिल हैं. शिवसुंदर दास ने 23 टेस्ट और 4 वनडे मैच खेले हैं, जबकि अजय रात्रा 6 टेस्ट और 12 वनडे मैच खेल चुके हैं. इसके अलावा रमेश पवार ने भारत के लिए 2 टेस्ट और 31 वनडे मैच खेले हैं. वहीं, आरपी सिंह ने 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. वैसे देखा जाए, तो आरपी सिंह ने प्रज्ञान ओझा के मुकाबले ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले हैं. हालांकि BCCI टेस्ट मैच को ज्यादा तवज्जो देता है, जिसकी वजह से प्रज्ञान ओझा को ही चीफ सिलेक्टर बनाया गया.