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भारतीय क्रिकेटर ने गुपचुप रचाई शादी, 7 साल छोटी एक्ट्रेस को बनाया पार्टनर, जानें कौन हैं उनकी दुल्हन?

Ramandeep-Charlie Marriage: भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने खुद से 7 साल छोटी एक्ट्रेस चार्ली चौहान संग शादी रचाई है. चार्ली चौहान भारतीय टीवी जगत की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो कई फिल्मों और रियलिटी शोज में नजर आई हैं.

By: Ankush Upadhayay | Published: August 8, 2026 11:01:04 AM IST

भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने एक्ट्रेस चार्ली चौहान से शादी रचाई.
भारतीय क्रिकेटर रमनदीप सिंह ने एक्ट्रेस चार्ली चौहान से शादी रचाई.


Ramandeep-Charlie Marriage: भारत के 29 साल के क्रिकेटर रमनदीप सिंह शादी के बंधन में बंध गए हैं. रमनदीप ने भारतीय एक्ट्रेस चार्ली चौहान से शादी रचाई है, जो उम्र में क्रिकेटर से 7 साल छोटी हैं. रमनदीप और चार्ली चौहान की शादी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं. भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी अपने साथी क्रिकेटर की शादी की तस्वीर शेयर की है. रमनदीप सिंह ने गुपचुप तरीके से शादी रचाई है, जिसमें सिर्फ परिवार, करीबी दोस्त और कुछ साथी क्रिकेटर नजर आए.

निजी समारोह में रचाई शादी

रमनदीप सिंह और चार्ली चौहान ने एक प्राइवेट समारोह में शादी रचाई. शादी की तस्वीरों में वे दोनों एक साथ काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं. रमनदीप सिंह ने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी हुई है, जबकि एक्ट्रेस चार्ली चौहान ने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ है. कपल ने पारंपरिक पंजाबी रीति-रिवाजों के शादी रचाई है, जिसमें परिवारों के करीबी सदस्य और खास दोस्त शामिल रहे.

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रमनदीप की शादी में भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के साथ ही मुंबई इंडियंस के तेज गेंदबाज अश्विनी कुमार और नमन धीर भी शामिल हुए थे. इसके अलावा टीवी एक्टर जय भानुशाली भी शादी समारोह में शामिल हुए थे, जिन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की हैं.  शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद कपल को क्रिकेट और मनोरंजन जगत से बधाइयां मिल रही हैं.

कौन हैं रमनदीप की दुल्हनिया?

रमनदीप की वाइफ चार्ली चौहान टीवी जगत की फेमस एक्ट्रेस हैं. वह कई हिट शोज में काम कर चुकी हैं. उन्होंने ‘बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर’ में इला और ‘कैसी ये यारियां’ में मुक्ति वर्धन का किरदार निभाया है. इससे उन्हें काफी पहचान मिली है. इसके अलावा चार्ली चौहान एमटीवी के ‘रोडीज सीजन 7’ में कंटेस्टेंट के तौर पर भी नजर आई थीं. वह नच बलिए में भी हिस्सा ले चुकी हैं, जहां पर कुंवर अमर उनके डांस पार्टनर थे. इतना ही नहीं, उन्होंने ये है आशिकी 4 में इनारा का किरदार भी निभाया था. टीवी शोज के अलावा चार्ली चौहान बेपरवाहियां म्यूजिक एल्बम का हिस्सा भी रही हैं.

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