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Ramakrishna Ghosh: कौन है यह रामकृष्ण घोष? जिसने सूर्या का किया शिकार, फिर फील्डिंग में मचाया गदर

CSK vs MI: चेन्नई ने रामकृष्ण घोष को दिया डेब्यू का मौका! देखें क्या आज का रोमांचक मैच पलट पाएगा यह नया ऑलराउंडर? प्लेइंग 11 और लाइव स्कोर की पूरी जानकारी यहां.

By: Shivani Singh | Published: May 2, 2026 9:04:08 PM IST

Ramakrishna Ghosh: कौन है यह रामकृष्ण घोष? जिसने सूर्या का किया शिकार, फिर फील्डिंग में मचाया गदर


Ramakrishna Ghosh: चेपॉक के मैदान पर जब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) जैसी दिग्गज टीमें आमने-सामने हों, तो दबाव अपने आप बढ़ जाता है. इसी हाई-वोल्टेज मुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने एक बड़ा दांव खेलते हुए युवा ऑलराउंडर रामकृष्ण घोष को आईपीएल डेब्यू का मौका दिया है. चेन्नई ने अपनी टीम में दो अहम बदलाव किए हैं गुरजपनीत सिंह की जगह रामकृष्ण घोष को शामिल किया गया है, जबकि अकील होसेन की जगह प्रशांत वीर को टीम में जगह मिली है. 30 लाख के बेस प्राइस पर खरीदे गए घोष के लिए यह अपनी काबिलियत साबित करने का सबसे बड़ा मंच है. खबर लिखे जाने तक रामकृष्ण घोष ने मुंबई के स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव का विकेट चटकाया. विल जैक्स का कैच भी लपका. आइए जानते हैं कौन हैं रामकृष्ण घोष? 

कौन हैं रामकृष्ण घोष?

महाराष्ट्र के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले रामकृष्ण घोष एक दाएं हाथ के मध्यम गति के गेंदबाज और आक्रामक बल्लेबाज हैं. उन्होंने अपनी पहचान अपनी सधी हुई गेंदबाजी और लोअर-ऑर्डर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से बनाई है. विजय हजारे ट्रॉफी घोष ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मात्र 42 रन देकर 7 विकेट चटकाए थे. लिस्ट-A क्रिकेट में 7 विकेट लेना कोई छोटी बात नहीं है, और इसी प्रदर्शन ने उन्हें चयनकर्ताओं की नजरों में ला खड़ा किया. सिर्फ गेंद ही नहीं, उन्होंने मुंबई के खिलाफ उसी टूर्नामेंट में महज 27 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेलकर दिखा दिया कि वे मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं. महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में भी उन्होंने 33 गेंदों पर 52 रनों जैसी कई प्रभावपूर्ण पारियां खेलीं.

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खेलने का तरीका

घोष कोई बहुत तेज रफ्तार वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि उनकी ताकत सटीक लाइन-लेंथ, सीम मूवमेंट और निरंतरता है. 2024-25 के रणजी सीजन में उन्होंने 6 मैचों में 11 विकेट लिए, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के लिए एक ‘कंट्रोल बॉलर’ की भूमिका बखूबी निभाई.

आज की प्लेइंग इलेवन

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK): संजू सैमसन (विकेटकीपर), ऋतुराज गायकवाड़ (कप्तान), उर्वि‍ल पटेल, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, प्रशांत वीर, नूर अहमद, अंशुल कंबोज, मुकेश चौधरी

मुंबई इंडियंस (MI): विल जैक्स, रयान रिकेल्टन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या (कप्तान), रॉबिन मिंज, ट्रेंट बोल्ट, कृष भगत, जसप्रीत बुमराह, ए.एम. गजनफर

Tags: home-hero-pos-6IPL 2026
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