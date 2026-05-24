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बुमराह को ये क्या बोल गए राम चरण? सोशल मीडिया पर मचा बवाल तो सरेआम मांगनी पड़ी माफी!

Ram charan Apologizes to Bumrah: क्रिकेट और फुटबॉल में कन्फ्यूज हुए राम चरण! जसप्रीत बुमराह को 'फुटबॉलर' कहने पर फैंस ने लिए मजे, तो एक्टर ने सोशल मीडिया पर मांगी माफी.

By: Shivani Singh | Last Updated: May 24, 2026 10:05:07 AM IST

बुमराह को ये क्या बोल गए राम चरण? सोशल मीडिया पर मचा बवाल तो सरेआम मांगनी पड़ी माफी!


साउथ के सुपरस्टार राम चरण इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म पेड्डी (Peddi) को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में भोपाल में इस फिल्म का एक ग्रैंड म्यूजिक लॉन्च इवेंट रखा गया था, जहां उनके साथ जाह्नवी कपूर, ए.आर. रहमान और फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी. इसी इवेंट के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राम चरण से एक ऐसी चूक हो गई, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर सरेआम माफी मांगनी पड़ी. दरअसल, राम चरण ने भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को गलती से ‘फुटबॉलर’ कह दिया.

रैपिड-फ़ायर राउंड के दौरान एक बड़ी भूल

जब राम चरण मंच पर आए, तो कार्यक्रम के होस्ट ने उनके साथ एक रैपिड-फ़ायर राउंड खेला. चूँकि इस फ़िल्म Peddi में एक्टर एक क्रिकेटर की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए होस्ट ने इस राउंड में उनसे क्रिकेट से जुड़े सवाल पूछे. उन्हें कई क्रिकेटरों के नाम बताए गए और हर एक के बारे में उनकी राय पूछी गई.

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जसप्रीत बुमराह के बारे में राम चरण ने क्या कहा

सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करते हुए, राम चरण ने कहा कि उनका करियर काफ़ी लंबा रहा है. महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुनते ही, एक्टर ने उनके शांत और संयमित स्वभाव की तारीफ़ की. राम चरण ने रोहित शर्मा को सबका पसंदीदा बताया. जब विराट कोहली का नाम आया, तो एक्टर ने जवाब में कहा, ‘वह तो आग हैं.’ हालाँकि जब जसप्रीत बुमराह की बारी आई तो राम चरण ने कहा, ‘जसप्रीत बुमराह जी, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. मुझे फ़ुटबॉल बहुत पसंद है और आप फ़ुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं… लव यू, सर.’

राम चरण ने देर रात माफ़ी माँगी

इस कार्यक्रम से राम चरण का वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया. हालाँकि, जैसे ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, राम चरण ने देर रात जसप्रीत बुमराह से माफ़ी माँगी और अपनी इस चूक को स्वीकार किया.

‘मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ’

X (पहले Twitter) पर जसप्रीत बुमराह को टैग करते हुए, राम चरण ने लिखा, ‘ऊप्स… सच कहूँ तो कभी-कभी मैं नाम भूल जाता हूँ. इस गड़बड़ के लिए मैं जसप्रीत बुमराह जी से माफ़ी माँगता हूँ. इतनी बड़ी भीड़ और इतने उत्साह के बीच, यह बस एक स्वाभाविक मानवीय भूल थी. मैं सचमुच आपकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ और आपके खेल का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. जब भी मैं आपको लगातार बल्लेबाज़ों को बैकफ़ुट पर धकेलते हुए देखता हूँ, तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है.’

‘पेद्दी’ की बात करें तो, इस फ़िल्म को बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है. इस फ़िल्म में राम चरण, बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर के साथ रोमांस करते नज़र आएँगे. शिवा राजकुमार, जगपति बाबू और दिव्येंदु जैसे कलाकार भी इस फ़िल्म का हिस्सा हैं. यह फ़िल्म 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

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