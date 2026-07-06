वैभव सूर्यवंशी को लेकर राजीव शुक्ला का बड़ा बयान, बोले- सही समय आने पर ही मिला मौका…

इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने भारत के लिए डेब्यू किया. इसके बाद बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ कहा कि टीम में किसी खिलाड़ी को सोशल मीडिया के शोर या लोगों की मांग पर नहीं चुना जाता. उन्होंने कहा कि जिस खिलाड़ी का समय आता है, उसे जरूर मौका मिलता है और वैभव के साथ भी यही हुआ.

राजीव शुक्ला ने कहा कि जब वैभव को पहले आयरलैंड दौरे और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 में मौका नहीं मिला था, तब सोशल मीडिया पर काफी बातें हुई थीं. लोगों ने टीम मैनेजमेंट, कोच और कप्तान की आलोचना भी की थी. लेकिन टीम पहले से तय योजना के हिसाब से चल रही थी. सही समय आने पर वैभव को मौका दिया गया और उन्होंने भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड भी बना दिया.

डेब्यू में दिखाई बेखौफ बल्लेबाजी

वैभव सूर्यवंशी ने अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय मैच में 10 गेंदों पर 14 रन बनाए. उन्होंने दो शानदार छक्के लगाए और शुरुआत से ही बड़े शॉट खेलने की कोशिश की. हालांकि वह ज्यादा देर विकेट पर नहीं टिक सके और विल जैक्स ने उन्हें स्टंप आउट कर दिया. फिर भी उनकी बल्लेबाजी ने यह दिखा दिया कि उनमें बड़े मंच पर खेलने का आत्मविश्वास है.

भारत मैच हारा, लेकिन वैभव ने जीता दिल

भारत को इस मुकाबले में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. इंग्लैंड की ओर से जैकब बेथेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. हालांकि भारत की हार के बावजूद वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू और उनकी निडर बल्लेबाजी मैच की सबसे बड़ी चर्चा रही. अब क्रिकेट फैंस को उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों में यह युवा खिलाड़ी बड़ी पारियां खेलकर खुद को साबित करेगा.