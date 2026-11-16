13 छक्के, 8 चौके… रजत पाटीदार का ‘धुरंधर’ अवतार, SMAT में शतक ठोक रचा इतिहास, क्या अब भी होंगे नजरअंदाज?

Rajat Patidar SMAT Century: भारत के अनुभवी बल्लेबाज रजत पाटीदार ने एक बार फिर टीम इंडिया में एंट्री का दावा ठोका है. पाटीदार ने सोमवार को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में तूफानी शतक लगाया. मध्य प्रदेश की कप्तानी कर रहे पाटीदार ने असम के खिलाफ 48 गेंदों पर 135 रनों की विशाल पारी खेली. इस पारी के दौरान पाटीदार ने 8 चौके और 13 छक्के लगाए. उनका स्ट्राइक रेट 281 से भी ज्यादा का रहा. पाटीदार ने अपनी इस आतिशी पारी के दौरान महज 41 गेंद पर अपना शतक पूरा किया. इसी के साथ ही उन्होंने इस टूर्नामेंट में इतिहास रच दिया है. दरअसल, रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के पहले ऐसे कप्तान बने हैं, जिन्होंने SMAT में शतक लगाया है. इससे पहले मध्य प्रदेश के लिए कोई दूसरा खिलाड़ी ये कारनामा नहीं कर पाया था.

टीम को मुश्किल हालात से निकाला

रजत पाटीदार (Rajat Patidar) की यह पारी उस समय आई, जब उनकी टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी. असम के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाटीदार की टीम ने सिर्फ 57 रन के स्कोर पर 3 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद कप्तान रजत पाटीदार 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए. उन्होंने आते ही अपने इरादे से साफ कर दिए. पाटीदार ने मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए. उन्होंने सिर्फ 48 गेंद पर 135 रनों की नाबाद पारी खेली. इसके दम पर मध्य प्रदेश ने असम के सामने 250 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया.

🚨 HUNDRED FOR CAPTAIN RAJAT PATIDAR 😍 – Coming to bat at 5, Captain of Madhya Pradesh smashed Hundred from just 41 balls in Syed Mushtaq Ali. He is making big statements for T20I selection. https://t.co/dJFkMs2DbJ — Johns. (@CricCrazyJohns) November 16, 2026

मैच का क्या हाल?

इस मुकाबले में मध्य प्रदेश की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी. मध्य प्रदेश की ओर से कप्तान रजत पाटीदार ने 135 रनों की आतिशी पारी खेली. उनके अलावा शिवांग कुमार ने 38 गेंद पर 61 रन बनाए. वहीं, सलामी बल्लेबाज अंकुश सिंह ने 23 और अक्षत रघुवंशी ने 19 रनों का योगदान किया. इसके दम पर मध्य प्रदेश ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 250 रन बनाए. फिलहाल असम की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी है. असम ने 251 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए 6 ओवर में 57 रन बनाकर 3 विकेट खो दिए हैं.

पाटीदार को क्यों नहीं मिल रहा मौका?

रजत पाटीदार ने घरेलू क्रिकेट और IPL में लगातार अपने बल्ले से रन बना रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पा रही है. हैरानी की बात यह है कि 33 साल का होने का बावजूद अभी तक रजत पाटीदार टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू नहीं कर पाए हैं. उन्होंने पिछले 2 लगातार सीजन में अपनी कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को चैंपियन बनाया है. हालांकि फिर भी टीम इंडिया में मौका नहीं मिल पा रहा है.