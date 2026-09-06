‘मैंने सबकुछ विराट कोहली से सीखा है…’ RCB कप्तान ने फिर किया खुलासा, बोले- उन्होंने मुझे…

भारतीय क्रिकेटर राजत पाटीदार ने अपनी कप्तानी की जर्नी में विराट कोहली की अहम भूमिका का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी को फाफ डु प्लेसिस के बाद नया कप्तान चुनना था, तब कोहली ने उनका नाम मजबूती से आगे बढ़ाया था. कोहली को भरोसा था कि पाटीदार में टीम की कप्तानी करने की जरूरी क्षमता मौजूद है. उन्होंने पाटीदार के खेल के साथ-साथ ड्रेसिंग रूम में उनके व्यवहार और नेतृत्व के गुणों को भी देखा था.

आरसीबी के मैनेजमेंट ने नए कप्तान के चयन के दौरान विराट कोहली से राजत पाटीदार को लेकर राय मांगी थी. कोहली ने पाटीदार का पूरा समर्थन किया और उनसे कहा कि उन्होंने आरसीबी की कप्तानी करने का अधिकार हासिल किया है. उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि टीम के सभी खिलाड़ी उनके साथ खड़े रहेंगे. पाटीदार के लिए यह समर्थन इसलिए भी खास था, क्योंकि वह लंबे समय से कोहली को अपना आदर्श मानते आए हैं.

विराट कोहली से बहुत कुछ सीखते थे पाटीदार

स्पोर्ट्स लॉन्चपैड से बातचीत में पाटीदार ने कहा कि अगर आपका आदर्श खिलाड़ी आपका समर्थन करता है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती. उन्होंने बताया कि वह बल्लेबाजी के दौरान कोहली की कई चीजों पर नजर रखते थे. वह मैदान पर उनके रवैये से लेकर मैदान के बाहर की दिनचर्या और तैयारी तक को ध्यान से देखते थे. पाटीदार के मुताबिक, बाद में उन्हें पता चला कि कप्तानी के मामले में भी कोहली ने उनका काफी समर्थन किया था. उनके लिए यह भरोसा बेहद खास था.

कोहली का भरोसा पाटीदार ने खिताब जीतकर चुकाया

विराट कोहली भले ही उस समय आरसीबी के कप्तान नहीं थे, लेकिन टीम के फैसलों पर उनका प्रभाव बना हुआ था. पाटीदार ने कप्तानी मिलने के बाद कोहली के भरोसे को सही साबित किया. उन्होंने 2025 में आरसीबी को पहली बार आईपीएल चैंपियन बनाया और टीम का 18 साल पुराना इंतजार खत्म किया. इसके बाद आरसीबी ने 2026 में भी अपना खिताब बरकरार रखा. इस तरह पाटीदार की कप्तानी और कोहली के समर्थन की कहानी टीम के लिए यादगार बन गई.