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हम उन्हें नहीं भूले… IPL खिताब जीतकर जानें RCB कप्तान रजत पाटीदार ने किसके लिए दिया भावुक संदेश

Rajat Patidar Statement: 4 जून 2025 को RCB की पहली IPL ट्रॉफी जीत के बाद बेंगलुरु में आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी.

By: Shubahm Srivastava | Last Updated: June 1, 2026 5:02:04 PM IST

रजत पाटीदार का बयान
रजत पाटीदार का बयान


Rajat Patidar On Bengaluru Stampede Victims: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने IPL 2026 का खिताब जीतकर अपने सुनहरे सफर में एक और ऐतिहासिक अध्याय जोड़ दिया. अहमदाबाद में खेले गए फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर RCB ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की.

इसके साथ ही टीम चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद लगातार दो IPL खिताब जीतने वाली तीसरी फ्रेंचाइजी बन गई. हालांकि जीत के जश्न के बीच कप्तान रजत पाटीदार ने एक बेहद भावुक संदेश देकर सभी का दिल जीत लिया.

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ट्रॉफी को दिवंगत फैंस को किया समर्पित

फाइनल जीतने के बाद रजत पाटीदार ने इस सफलता को केवल टीम या समर्थकों के नाम नहीं किया, बल्कि उन लोगों को याद किया जिन्होंने 2025 की दुखद भगदड़ में अपनी जान गंवाई थी. उन्होंने कहा कि यह ट्रॉफी उन परिवारों को समर्पित है जिन्होंने उस हादसे में अपने प्रियजनों को खो दिया. कप्तान का यह बयान जीत के जश्न के बीच भावनाओं से भरा हुआ था.

2025 की भगदड़ की दर्दनाक याद

4 जून 2025 को RCB की पहली IPL ट्रॉफी जीत के बाद बेंगलुरु में आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई थी. हालात बेकाबू होने पर भगदड़ मच गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए. यह घटना क्रिकेट इतिहास के सबसे दुखद पलों में से एक मानी जाती है.

पूरे सीजन में दिखाया सम्मान

RCB ने पूरे IPL 2026 सीजन के दौरान उस हादसे में जान गंवाने वाले प्रशंसकों को लगातार श्रद्धांजलि दी. टीम ने कई मौकों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए और खिलाड़ियों ने भी अपने व्यवहार से यह संदेश दिया कि वे उन परिवारों के दुख को नहीं भूले हैं.

खिलाड़ियों ने निभाई भावनात्मक जिम्मेदारी

सीजन के शुरुआती मैचों में खिलाड़ियों ने काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरने का फैसला किया. मैच से पहले एक मिनट का मौन रखा गया और अभ्यास सत्र के दौरान 11 नंबर की जर्सी पहनकर दिवंगत प्रशंसकों को सम्मान दिया गया. इन कदमों ने टीम और समर्थकों के बीच भावनात्मक जुड़ाव को और मजबूत किया. RCB ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में 11 सीटें पूरे सीजन खाली रखकर भी श्रद्धांजलि दी. 

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Tags: Bengaluru stampede victimsRajat Patidar messageRajat Patidar statementRCB captain newsRCB IPL title win
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