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Rajat Patidar Net Worth: 6.5 करोड़ का बंगला और करोड़ों की नेटवर्थ, बेहद फिल्मी है RCB के कप्तान की लव स्टोरी

Rajat Patidar Lifestyle & Net Worth: RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार की नेटवर्थ से लेकर गुंजन संग उनकी फिल्मी लव स्टोरी तक, जानें 11 करोड़ी कप्तान की पूरी इनसाइड स्टोरी.

By: Shivani Singh | Published: June 1, 2026 12:14:01 AM IST

RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार की नेटवर्थ
RCB को लगातार दूसरी बार चैंपियन बनाने वाले रजत पाटीदार की नेटवर्थ


Rajat Patidar Love Story & Net Worth: आईपीएल 2026 का खिताब RCB ने लगातार दूसरी बार जीत लिया है. फाइनल में मुकाबले में RCB ने GT को 5 विकेट से रौंद दिया. इस सीजन में आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने ना सिर्फ कप्तानी बल्कि बल्ले से भी कहर बरपाया है, क्वालीफायर 1 में उनकी 33 गेंदों में 93 रनों की आक्रामक पारी की बदौलत RCB फाइनल में पहुंची हालाँकि फाइनल में वो कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पाए. लेकिन अपनी कप्तानी की बखूबी छाप छोड़ी है. रजत पाटीदार धोनी और रोहित के साथ एक ख़ास क्लब में शामिल हो गए हैं. जहां सिर्फ ये तीनों कप्तान ही हैं जिन्होंने आईपीएल ट्रॉफी को डिफेंड करते हुए लगातार दुसरी बार ट्रॉफी अपने टीम के नाम किया है. रजत पाटीदार इन दिनों हर तरफ छाए हुए हैं. रजत न सिर्फ मोर्चे से टीम की कप्तानी कर रहे हैं, बल्कि मैदान के बाहर भी उनकी पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ काफी मजबूत हो रही है. आइये जानते हैं रजत की इस बढ़ती शोहरत के बीच जानते हैं इस कपल की नेटवर्थ, कमाई और उनकी संपत्ति के बारे में…

रजत पाटीदार और गुंजन की नेटवर्थ (Rajat Patidar Net Worth)

साल 2026 में रजत पाटीदार की कुल संपत्ति (Net Worth) करीब 25 से 30 करोड़ रुपये आंकी गई है. उनकी इस नेटवर्थ का एक बड़ा हिस्सा आईपीएल में मिली कामयाबी और भारतीय क्रिकेट में लगातार बढ़ते उनके कद से आता है. रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी कमाई में सबसे बड़ा उछाल तब आया जब IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले RCB ने उन्हें 11 करोड़ रुपये की भारी-भरकम रकम पर रिटेन किया. कभी 20 लाख रुपये की बेस प्राइस पर खेलने वाले रजत के लिए यह एक बहुत बड़ी छलांग थी. इसके अलावा रजत घरेलू क्रिकेट और कई बड़े स्पोर्ट्स व लाइफस्टाइल ब्रांड्स के एंडोर्समेंट से भी मोटी कमाई करते हैं, जिसने उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को काफी मजबूत किया है.

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वहीं, अगर गुंजन पाटीदार की बात करें तो उनकी व्यक्तिगत नेटवर्थ को लेकर इंटरनेट पर कोई पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन वह अपने पति रजत की इस कामयाबी और संपत्ति में बराबर की साझीदार हैं. यह कपल बेहद शानदार और आरामदायक लाइफस्टाइल जीता है. खबरों के मुताबिक, इंदौर के पॉश इलाके विजय नगर में उनका एक प्रीमियम बंगला है, जिसकी कीमत करीब 6.5 करोड़ रुपये है. इतनी बड़ी आर्थिक सफलता के बाद भी गुंजन बेहद सादगी से रहती हैं और सोशल मीडिया या पब्लिक इवेंट्स में बहुत कम नजर आती हैं.

बेहद फिल्मी है रजत और गुंजन की लव स्टोरी

रजत और गुंजन की लव स्टोरी भी उनकी लाइफस्टाइल की तरह ही काफी निजी रही है. साल 2022 के आईपीएल ऑक्शन में जब रजत को कोई खरीदार नहीं मिला था, तब उनके परिवार ने गुंजन के साथ उनकी शादी तय कर दी थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. सीजन के बीच में अचानक एक खिलाड़ी के चोटिल होने पर रजत को रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी की टीम में बुलावा आ गया.

क्रिकेट के प्रति अपने जुनून को देखते हुए रजत ने शादी टालने का फैसला किया और टीम से जुड़ गए. उनका यह फैसला उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जब उन्होंने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ एलिमिनेटर मुकाबले में एक ऐतिहासिक शतक जड़ दिया. इस पारी ने उनके करियर को हमेशा के लिए बदल दिया. आईपीएल खत्म होने के बाद, जुलाई 2022 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए. अब साल 2026 में इस कपल के घर एक नन्हे मेहमान का आगमन हुआ है, जिससे उनकी जिंदगी में एक नया और खूबसूरत चैप्टर शुरू हो गया है.

Tags: home-hero-pos-5IPL 2026Rajat Patidar
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