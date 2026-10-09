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न्यूजीलैंड के खिलाफ ODI सीरीज से पहले राजत पाटीदार का धमाका, भारत ए के लिए लगातार जड़े दो अर्धशतक

राजत पाटीदार ने ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ इंडिया A के लिए लगातार दो अर्धशतक लगाकर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चयन का दावा मजबूत किया है. उन्होंने पहले मैच में 53 और दूसरे मुकाबले में 67 रन बनाए.

By: Satyam Sengar | Published: October 9, 2026 5:24:26 PM IST

ODI सीरीज से पहले राजत पाटीदार का धमाका.
ODI सीरीज से पहले राजत पाटीदार का धमाका.


रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के कप्तान राजत पाटीदार ने इंडिया A की तरफ से खेलते हुए लगातार दो अर्धशतक लगाए हैं. उनके इस प्रदर्शन से न्यूजीलैंड के खिलाफ नवंबर में होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने जाने की उम्मीद बढ़ गई है. पाटीदार ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में खेल रहे हैं. उन्होंने पुडुचेरी में खेले गए शुरुआती दोनों मुकाबलों में शानदार बल्लेबाजी की है.

पाटीदार ने पहले वनडे में नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में 53 रन बनाए थे. इसके बाद 9 अक्टूबर को खेले गए दूसरे मैच में उन्होंने नंबर 4 पर उतरकर 81 गेंदों में 67 रन की पारी खेली. पहले मैच में उनके बल्ले से पांच चौके और एक छक्का निकला, जबकि दूसरे मैच में उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया. अब उनके प्रदर्शन पर चयनकर्ताओं की नजरें होंगी, जो जल्द ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर सकते हैं.

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पाटीदार ने मजबूत किया अपना दावा
राजत पाटीदार ने लगातार दो अर्धशतक लगाकर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में जगह बनाने के लिए अपना दावा मजबूत किया है. वह रुतुराज गायकवाड़ के साथ बैकअप बल्लेबाज के विकल्प बन सकते हैं. पाटीदार ने 2025 और 2026 में RCB को लगातार दो IPL खिताब दिलाने में कप्तान की भूमिका निभाई थी. दूसरी ओर, गायकवाड़ ऑस्ट्रेलिया A के खिलाफ पहले मैच में 15 और दूसरे मैच में सिर्फ 12 रन बना सके.

देवदत्त पडिक्कल का बल्ला रहा खामोश
कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल भी इंडिया A की टीम का हिस्सा हैं, लेकिन शुरुआती दोनों मैचों में वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए. पहले मुकाबले में वह बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि दूसरे मैच में 10 गेंदों पर सिर्फ एक रन बना सके. दूसरे मैच में स्पेंसर जॉनसन की गेंद पर तनवीर संघा ने उनका कैच पकड़ा. ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने की उनकी उम्मीदों को झटका लग सकता है.

Tags: Rajat Patidar
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