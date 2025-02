नई दिल्ली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB ने अपने नए कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है। रजत पाटीदार को उन्होंने टीम की जिम्मेदारी सौंपी है। RCB ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके रजत के कप्तान बनने की जानकारी दी। 31 वर्षीय पाटीदार फाफ डु प्लेसिस की जगह लेंगे। डु प्लेसिस 2024 में RCB के कप्तान थे लेकिन 2025 के लिए उन्हें रिटेन नहीं किया गया था।

A new chapter begins for RCB and we couldn’t be more excited for Ra-Pa! 🤩

From being scouted for two to three years before he first made it to RCB in 2021, to coming back as injury replacement in 2022, missing out in 2023 due to injury, bouncing back and leading our middle… pic.twitter.com/gStbPR2fwc

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) February 13, 2025