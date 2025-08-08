Home > खेल > संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Sanju Samson:बताया गया है कि सैमसन ने आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले राजस्थान रॉयल्स से औपचारिक रूप से उन्हें व्यापार करने या रिलीज करने का अनुरोध किया है।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 8, 2025 09:47:21 IST

Sanju Samson
Sanju Samson

Sanju Samson: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन फ्रैंचाइज़ी छोड़ना चाहते हैं। क्रिकबज़, ईएसपीएन क्रिकइन्फो और इंडियन एक्सप्रेस ने गुरुवार (7 अगस्त) को बताया कि केरल के 30 वर्षीय क्रिकेटर, जो आईपीएल इतिहास में आरआर के सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और सबसे सफल कप्तान भी हैं, ने जयपुर स्थित टीम से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वे आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले उन्हें ट्रेड कर दें या रिलीज़ कर दें।

सैमसन को टीम में शामिल करना चाहता है चेन्नई

सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से अलग होने की खबर के एक दिन बाद, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि पाँच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सैमसन की सेवाएँ हासिल करने में रुचि रखती है। दरअसल, आईपीएल 2025 के समापन के बाद, सैमसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सीएसके प्रबंधन और उनके मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात भी की थी।

राजस्थान की बड़ी शर्त

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, “माना जा रहा है कि चेन्नई इस 30 वर्षीय खिलाड़ी को नकद व्यापार समझौते के ज़रिए चेपक लाने के विचार के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक अड़चन आ गई है, क्योंकि राजस्थान चेन्नई से दो खिलाड़ियों की अदला-बदली को तरजीह दे रहा है।”

चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा, तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स भी सैमसन को साइन करने में रुचि रखती है, लेकिन “सैमसन कई कारणों से चेन्नई जाने के इच्छुक प्रतीत होते हैं।”

सैमसन पहले केकेआर से जुड़े थे। वह गौतम गंभीर की अगुवाई वाली उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2012 में आईपीएल खिताब जीता था, लेकिन उन्हें शाहरुख खान के स्वामित्व वाली इस टीम के लिए कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “जानकार लोगों के अनुसार, अगर राजस्थान और चेन्नई दोनों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो इस समय सैमसन के नीलामी में शामिल होने की संभावना बहुत कम है।”

आईपीएल में सैमसन का रिकॉर्ड

2013 में आईपीएल में पदार्पण के बाद से, सैमसन ने दो टीमों – राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स (पूर्व में दिल्ली डेयरडेविल्स) के लिए कुल 177 मैच खेले हैं और उनके नाम 4704 रन हैं। 30 वर्षीय दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने दुनिया की सबसे अमीर फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट लीग में तीन शतक और 26 अर्धशतक लगाए हैं, और उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने 2022 के आईपीएल फाइनल के लिए भी क्वालीफाई किया है।

Ind Vs Pak: एशिया कप में भी पाकिस्तान से नहीं खेलेगा भारत? UAE से आ गई चौंकाने वाली खबर

Tags: sanju samson
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

सुबह खाली पेट तेजपत्ता का पानी पीने से शरीर मे...

August 7, 2025

केसर की चाय पीने से क्या होता है?

August 7, 2025

Brush करने के तुरंत बाद चाय पीने से होगा कुछ...

August 7, 2025

क्या है तिरंगे के रंगों का मतलब और अशोक चक्र...

August 7, 2025

बालों को नैचुरली करना चाहते काला, तो अपनाएं ये 5...

August 7, 2025

इस तरह खाना शुरू कर दे मखाना, 1 नही मिलेंगे...

August 7, 2025
संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?