संजू सैमसन के बदले राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई के सामने रखी ऐसी शर्त, सुन दंग रह गई फ्रेंचाइजी, रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Sanju Samson: राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन फ्रैंचाइज़ी छोड़ना चाहते हैं। क्रिकबज़, ईएसपीएन क्रिकइन्फो और इंडियन एक्सप्रेस ने गुरुवार (7 अगस्त) को बताया कि केरल के 30 वर्षीय क्रिकेटर, जो आईपीएल इतिहास में आरआर के सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं और टीम के सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और सबसे सफल कप्तान भी हैं, ने जयपुर स्थित टीम से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि वे आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले उन्हें ट्रेड कर दें या रिलीज़ कर दें।

सैमसन को टीम में शामिल करना चाहता है चेन्नई

सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से अलग होने की खबर के एक दिन बाद, इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि पाँच बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स सैमसन की सेवाएँ हासिल करने में रुचि रखती है। दरअसल, आईपीएल 2025 के समापन के बाद, सैमसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सीएसके प्रबंधन और उनके मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग से मुलाकात भी की थी।

राजस्थान की बड़ी शर्त

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, “माना जा रहा है कि चेन्नई इस 30 वर्षीय खिलाड़ी को नकद व्यापार समझौते के ज़रिए चेपक लाने के विचार के लिए तैयार है। लेकिन इसमें एक अड़चन आ गई है, क्योंकि राजस्थान चेन्नई से दो खिलाड़ियों की अदला-बदली को तरजीह दे रहा है।”

चेन्नई सुपर किंग्स के अलावा, तीन बार की आईपीएल चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स भी सैमसन को साइन करने में रुचि रखती है, लेकिन “सैमसन कई कारणों से चेन्नई जाने के इच्छुक प्रतीत होते हैं।”

सैमसन पहले केकेआर से जुड़े थे। वह गौतम गंभीर की अगुवाई वाली उस टीम का हिस्सा थे जिसने 2012 में आईपीएल खिताब जीता था, लेकिन उन्हें शाहरुख खान के स्वामित्व वाली इस टीम के लिए कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है, “जानकार लोगों के अनुसार, अगर राजस्थान और चेन्नई दोनों के बीच कोई समझौता नहीं होता है, तो इस समय सैमसन के नीलामी में शामिल होने की संभावना बहुत कम है।”

आईपीएल में सैमसन का रिकॉर्ड

2013 में आईपीएल में पदार्पण के बाद से, सैमसन ने दो टीमों – राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स (पूर्व में दिल्ली डेयरडेविल्स) के लिए कुल 177 मैच खेले हैं और उनके नाम 4704 रन हैं। 30 वर्षीय दाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ने दुनिया की सबसे अमीर फ्रैंचाइज़ी क्रिकेट लीग में तीन शतक और 26 अर्धशतक लगाए हैं, और उनकी कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने 2022 के आईपीएल फाइनल के लिए भी क्वालीफाई किया है।