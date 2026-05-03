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Rajasthan Royals: फिर बदला राजस्थान रॉयल्स का मालिक, 15660 करोड़ में हुई डील, किसने खरीदी हिस्सेदारी?

Rajasthan Royals Sold Again: राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक में एक बार फिर से बदलाव हुआ है. लक्ष्मी एन. मित्तल और आदित्य मित्तल के नेतृत्व वाला मित्तल परिवार लगभग 1.65 अरब डॉलर (करीब 15,660 करोड़ रुपये) की डील में राजस्थान रॉयल्स को खरीदने का फैसला किया है.

By: Satyam Senger | Published: May 3, 2026 2:56:42 PM IST

राजस्थान रॉयल्स को मित्तल परिवार ने खरीदा.
राजस्थान रॉयल्स को मित्तल परिवार ने खरीदा.


Rajasthan Royals Sold Again: राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक में एक बार फिर से बदलाव हुआ है. काल सोमानी ने मार्च में राजस्थान रॉयल्स को खरीदा था लेकिन उनकी हिस्सेदारी इसमें कम हो गई है. दरअसल, लक्ष्मी एन. मित्तल और आदित्य मित्तल के नेतृत्व वाला मित्तल परिवार लगभग 1.65 अरब डॉलर (करीब 15,660 करोड़ रुपये) की डील में राजस्थान रॉयल्स को खरीदने का फैसला किया है. यह डील सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला के साथ साझेदारी में किया गया है. 

लेनदेन पूरा होने के बाद, जिसकी उम्मीद 2026 की तीसरी तिमाही में की जा रही है, मित्तल परिवार राजस्थान रॉयल्स में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेगा, जबकि अदार पूनावाला के पास 18 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी. बाकी 7 प्रतिशत हिस्सेदारी मौजूदा निवेशकों के पास रहेगी. हालांकि, इस सौदे को अभी भी बीसीसीआई, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल से मंजूरी मिलना बाकी है. बहुमत हिस्सेदारी बेचने के बावजूद लंबे समय से मालिक रहे मनोज बडाले बोर्ड में बने रहेंगे.

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राजस्थान रॉयल्स ने कहा है कि उनका अनुभव और संस्थागत ज्ञान आगे भी फ्रेंचाइजी के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा. इस वैल्यूएशन में राजस्थान रॉयल्स का पूरा ग्लोबल क्रिकेट पोर्टफोलियो शामिल है, जिसमें  राजस्थान रॉयल्स (IPL), पार्ल रॉयल्स (SA20), बारबाडोस रॉयल्स (कैरेबियन प्रीमियर लीग) शामिल हैं. 

राजस्थान के सादुलपुर गांव में जन्मे लक्ष्मी मित्तल के लिए यह डील भावनात्मक महत्व भी रखती है. उन्होंने कहा,  यह मेरे लिए घर वापसी जैसा “मुझे क्रिकेट से प्यार है और मेरा परिवार राजस्थान से है, इसलिए राजस्थान रॉयल्स से बेहतर कोई आईपीएल टीम नहीं हो सकती जिसका मैं हिस्सा बनना चाहूं. मैंने स्कूल के दिनों में क्रिकेट खेलना शुरू किया था और तब से मैं इस खेल का बड़ा प्रशंसक हूं.” आदित्य मित्तल ने भी आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी खेल लीगों में से एक बताते हुए राजस्थान रॉयल्स को इसकी सबसे प्रतिष्ठित टीमों में शामिल किया.

Tags: home-hero-pos-1IPL 2026Rajasthan Royals
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