Home > क्रिकेट > कौन हैं लक्ष्मी मित्तल? जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स को 15660 करोड़ में खरीदा, कितनी है नेटवर्थ?

कौन हैं लक्ष्मी मित्तल? जिन्होंने राजस्थान रॉयल्स को 15660 करोड़ में खरीदा, कितनी है नेटवर्थ?

Lakshmi Mittal Net worth: राजस्थान के सादुलपुर में जन्मे लक्ष्मी मित्तल ने छोटे स्तर से कारोबार शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत और समझदारी से उन्होंने इसे दुनिया भर में फैले बड़े इस्पात कारोबार में बदल दिया. अब आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स को भी उन्होंने अपने नाम कर लिया है.

By: Satyam Senger | Published: May 3, 2026 5:21:15 PM IST

लक्ष्मी मित्तल की नेटवर्थ कितनी है?
लक्ष्मी मित्तल की नेटवर्थ कितनी है?


Lakshmi Mittal Net worth: राजस्थान रॉयल्स के मालिकाना हक में बड़ा बदलाव हुआ है और अब दिग्गज उद्योगपति लक्ष्मी मित्तल इस टीम के नए मालिकों में शामिल हो गए हैं. मित्तल परिवार ने करीब 15,600 करोड़ रुपये की बड़ी डील में राजस्थान रॉयल्स की बहुमत हिस्सेदारी खरीदी है. लक्ष्मी मित्तल दुनिया के सबसे अमीर भारतीय उद्योगपतियों में गिने जाते हैं. वह दुनिया की बड़ी इस्पात कंपनियों में शामिल आर्सेलर मित्तल के प्रमुख हैं. उनकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर में है और कई सालों से वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल रहे हैं.

राजस्थान के सादुलपुर में जन्मे लक्ष्मी मित्तल ने छोटे स्तर से कारोबार शुरू किया था, लेकिन अपनी मेहनत और समझदारी से उन्होंने इसे दुनिया भर में फैले बड़े इस्पात कारोबार में बदल दिया. साल 2006 में उन्होंने एक बड़ी विदेशी इस्पात कंपनी का अधिग्रहण किया था, जिसके बाद उनका नाम दुनिया के बड़े कारोबारियों में शामिल हो गया.

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लक्ष्मी मित्तल का कारोबार सिर्फ इस्पात तक सीमित नहीं है. उनका निवेश कई बड़े उद्योगों और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों में भी है. उनके बेटे आदित्य मित्तल भी कारोबार में उनका साथ देते हैं और परिवार के व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं. अब राजस्थान रॉयल्स में निवेश के साथ मित्तल परिवार ने खेल जगत में भी बड़ी एंट्री की है. माना जा रहा है कि उनके आने से टीम को आर्थिक और व्यावसायिक रूप से काफी मजबूती मिलेगी. राजस्थान से होने की वजह से यह डील लक्ष्मी मित्तल के लिए खास मानी जा रही है, क्योंकि अब वह अपने गृह राज्य की आईपीएल टीम से सीधे तौर पर जुड़ गए हैं.

कितनी है नेटवर्थ?

फोर्ब्स के अनुसार कंपनी ने 2025 में 3.15 अरब डॉलर का प्रॉफिट किया, जो 2024 के 1.3 अरब डॉलर की तुलना में 135 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी है. 2021 में मित्तल ने सीईओ पद अपने बेटे Aditya Mittal को सौंप दिया, लेकिन वह अब भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं. 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत तक लक्ष्मी मित्तल की कुल संपत्ति लगभग 16.4 अरब डॉलर से 21.4 अरब डॉलर (1 लाख 55000 करोड़ के मालिक) के बीच आंकी गई है. वह भारत के 15 सबसे अमीर लोगों में शामिल हैं और दुनिया के टॉप 150 अमीरों में गिने जाते हैं.

Tags: IPL 2026lakshmi mittal
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