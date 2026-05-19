RR के लिए प्लेऑफ की सबसे बड़ी जंग, लेकिन क्यों नहीं खेल रहे कप्तान रियान? यशस्वी ने बताई असली वजह

जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में लखनऊ सुपर जाइंट्स के खिलाफ खेले जा रहे बेहद अहम मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स के खेमे से एक बुरी खबर आई है। टीम के स्टार ऑलराउंडर रियान पराग चोट के कारण इस ‘मस्ट-विन’ मैच से बाहर हो गए हैं. संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में इस मैच में कप्तानी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने टॉस के वक्त पुष्टि की कि रियान पराग हैमस्ट्रिंग (मांसपेशियों में खिंचाव) की समस्या से जूझ रहे हैं. हालांकि, हैरान करने वाली बात यह रही कि प्लेइंग इलेवन का हिस्सा न होने के बावजूद पराग को इम्पैक्ट सबस्टीट्यूट (प्लेयर्स की लिस्ट) में शामिल रखा गया है, ताकि वह टीम के साथ माहौल में बने रहें.

टॉस जीतने के बाद स्टैंड-इन कप्तान यशस्वी जायसवाल ने कहा, ‘रियान को हैमस्ट्रिंग में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही ठीक हो जाएंगे. फिलहाल वह आज का मैच नहीं खेल रहे हैं. हमारी टीम में तीन बदलाव हुए हैं. संदीप शर्मा, सुशांत मिश्रा और लुआन-ड्रे प्रिटोरियस की टीम में वापसी हुई है.’

प्लेऑफ की राह में बड़ा रोड़ा

राजस्थान रॉयल्स के लिए यह चोट ऐसे नाजुक मोड़ पर आई है जब टीम प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है. सीजन के इस मोड़ पर जहां हर एक मैच करो या मरो जैसा है, वहां रियान पराग जैसे इन-फॉर्म खिलाड़ी का बाहर होना टीम के संतुलन और मिडिल ऑर्डर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन (Playing XI)

लखनऊ सुपर जाइंट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (कप्तान/विकेटकीपर), आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाज़ अहमद, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश महाराज सिंह, प्रिंस यादव

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल (कप्तान), लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, सुशांत मिश्रा, संदीप शर्मा, बृजेश शर्मा, यश राज पुंजा