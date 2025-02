बारिश या बदइंतज़ामी? चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मैच रद्द, फैंस ने पाकिस्तान को मेजबानी से हटाने की उठाई मांग!

नई दिल्ली: चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का 10वां मुकाबला अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, लेकिन बारिश और गीले आउटफील्ड के चलते यह पूरा नहीं हो सका। मैच रद्द होने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली, जबकि अफगानिस्तान का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो गया।

इस टूर्नामेंट में यह तीसरा मौका है जब मैच गीले आउटफील्ड के कारण रद्द किया गया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश मैच भी इसी वजह से पूरे नहीं हो सके थे। इस स्थिति को देखते हुए फैंस सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं।

Match has been abandoned due to wet outfield. I would be surprised if Pakistan gets another ICC tournament anytime soon. — Drog BABA (@TheDrogBABA) February 28, 2025

बारिश के कारण अधूरा रहा मुकाबला

अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 273 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने तेज शुरुआत की और 12.5 ओवर में 109/1 तक पहुंच गया। तभी बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने मैदान सुखाने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी कमियों और धीमी व्यवस्था के कारण खेल दोबारा शुरू नहीं हो सका। अंततः अंपायरों ने मैच रद्द करने का फैसला लिया।

Spent four months building a stadium, yet the match got canceled due to a wet outfield. What a shame for the Champions Trophy! Pakistan shouldn’t be hosting any tournaments in the near future.#ICCChampionsTrophy #AFGvENG pic.twitter.com/NCVEnLCdAE — Perfect Yorker (@perfect_yorker) February 28, 2025

पाकिस्तान की तैयारियों पर उठे सवाल

चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी को लेकर पाकिस्तान ने बड़े दावे किए थे, लेकिन बारिश के बाद मैदान की स्थिति ने उनकी तैयारियों की पोल खोल दी। ग्राउंड में ड्रेनेज सिस्टम की कमी और खराब ग्राउंड कवरिंग व्यवस्था के कारण खेल को फिर से शुरू नहीं किया जा सका। फैंस सोशल मीडिया पर PCB को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं होनी चाहिए। एक यूजर ने लिखा, “इतने महीनों की तैयारी के बाद भी ग्राउंड की स्थिति खराब रही, यह शर्मनाक है।” दूसरे यूजर ने लिखा, “अगर पाकिस्तान को ऐसे टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है, तो उसे अपनी व्यवस्थाओं में सुधार लाना होगा। पूरे ग्राउंड को कवर करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।”

This is the ICC Champions Trophy, often called the "Mini World Cup." But Pakistan has turned it into a comedy show—just look at the outfield and the way water has been soaked. pic.twitter.com/z6NwlfoGyF — Abhijit Deshmukh (@iabhijitdesh) February 28, 2025

