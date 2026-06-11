जिसने भारत को बनाया वर्ल्ड चैंपियन, अब उनका बेटा देश के लिए मचाएगा धमाल; टीम इंडिया में हुई एंट्री!

क्रिकेट के गलियारों से एक बेहद अच्छी खबर आ रही है. भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान और अपनी कोचिंग में टी 20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब दिलाने वाले राहुल द्रविड़ के घर से एक और ‘द्रविड़’ टीम इंडिया की ब्लू जर्सी पहनने को तैयार है. राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे और विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ को अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम में शामिल किया गया है. शरथ श्रीधरन की अगुवाई वाली जूनियर क्रिकेट चयन समिति ने गुरुवार को श्रीलंका दौरे के लिए वनडे और रेड-बॉल दोनों टीमों का आधिकारिक ऐलान किया. भारत का यह श्रीलंका दौरा 4 जुलाई 2026 से हंबनटोटा में शुरू होगा, जिसमें तीन वनडे और दो मल्टी-डे मैच खेले जाएंगे.

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

17 साल के दाएं हाथ के बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ को घरेलू जूनियर क्रिकेट में उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम मिला है. उन्हें 15 सदस्यीय वनडे टीम में रजत बघेल के साथ दूसरे विकेटकीपर के रूप में जगह मिली है. मध्य प्रदेश के यशवर्धन सिंह चौहान को इस टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि लक्ष्य रायचंदानी उप-कप्तान होंगे. द्रविड़ परिवार के लिए यह बेहद खास पल है. अन्वय के बड़े भाई समित द्रविड़ भी कर्नाटक के लिए अंडर-19 क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय टीम (टीम इंडिया) में जगह बनाने वाले अन्वय अपने दोनों भाइयों में पहले हैं.

विनू मांकड़ ट्रॉफी में बटोरी थीं सुर्खियां

अन्वय ने हाल ही में विनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की अंडर-19 टीम की कप्तानी करते हुए टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाया था. मिडिल ऑर्डर में एंकर की भूमिका निभाने वाले अन्वय ने 6 पारियों में 220 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ दबाव वाले मैच में चेज करते हुए नाबाद 82 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली थी, जिसने सबका ध्यान खींचा. इससे पहले वह अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में भी एक शानदार शतक जड़ चुके हैं।

भविष्य की तैयारियों पर नजर

सेलेक्टर्स इस दौरे को अगले अंडर-19 वर्ल्ड कप के नजरिए से एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं. उम्र के लिहाज से अन्वय दो साल बाद होने वाले इस बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं. ऐसे में श्रीलंका की पिचों और वहां के हालातों का यह अनुभव उनके करियर के लिए काफी अहम साबित होगा. भारतीय अंडर-19 टीम जून के आखिरी हफ्ते में श्रीलंका के लिए रवाना होगी. वनडे सीरीज खत्म होने के बाद रेड-बॉल मैच खेले जाएंगे, जिसके लिए अलग टीम घोषित की गई है.

भारत की अंडर-19 वनडे टीम इस प्रकार है:

यशवर्धन सिंह चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उप-कप्तान), सागर विर्क, विनीत वीके, अर्जुन राजपूत, कुशाग्र ओझा, रजत बघेल (विकेटकीपर), अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), अनमोलजीत सिंह, वुत्कुरी यशवीर गौड़, रोहित अनिल यादव, शाविन वी, काव्या परेश पटेल, मोहित उल्वा, ईशान सूद