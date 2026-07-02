Home > क्रिकेट > पिता की क्लास, SKY का 360 डिग्री अंदाज… द्रविड़ के बेटे ने मैदान पर काटा गदर, बैटिंग देख हो जाएंगे दीवाने!

पिता की क्लास, SKY का 360 डिग्री अंदाज… द्रविड़ के बेटे ने मैदान पर काटा गदर, बैटिंग देख हो जाएंगे दीवाने!

Rahul Dravid Son Batting: राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे समित ने टी20 लीग के मैच में अपनी 360 डिग्री बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया है. समित द्रविड़ ने अपनी पारी के दौरान मैदान के चारों ओर शॉट लगाए. देखें वीडियो...

By: Ankush Upadhayay | Published: July 2, 2026 4:11:42 PM IST

राहुल द्रविड़ के बेटे की बैटिंग का वीडियो वायरल.
राहुल द्रविड़ के बेटे की बैटिंग का वीडियो वायरल.


Rahul Dravid Son Batting: भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे समित एक बार फिर सुर्खियों में हैं. समित द्रविड़ ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) T20 ट्रॉफी के मैच में अपनी बल्लेबाजी से सभी का दिल जीत लिया. समित द्रविड़ ने इस टी20 मुकाबले में मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए. उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी देख फैंस भी हैरान रहे गए. 20 साल के समित द्रविड़ ने केएससीए हुबली क्रिकेट ग्राउंड में हुबली टाइगर्स के खिलाफ खेलते हुए कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स के लिए 23 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 6 चौके शामिल रहे. उनकी बैटिंग का एक वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी बल्लेबाजी की जमकर तारीफ की जा रही है.

समित की बैटिंग में द्रविड़ की झलक!

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के बेटे समित ने इस मुकाबले में अपनी पारी के दौरान कई बेहतरीन शॉट्स लगाए. उन्होंने पुल शॉट से लेकर कवर ड्राइव, लॉफ्टेड ड्राइव और बैकफुट कट जैसे कई शानदार शॉट खेले. फैंस का कहना है कि समित की बल्लेबाजी में उनके पिता राहुल द्रविड़ की क्लास और झलक देखने को मिलती है. उनकी बल्लेबाजी के वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है.

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कैसा रहा मैच का हाल?

मुकाबले की बात करें, तो समित द्रविड़ ने रोहन पाटिल के साथ दूसरे विकेट के लिए 70 रनों की पार्टनरशिप की. समित के आउट होने के बाद भी रोहन ने बल्लेबाजी जारी रखी. रोहन पाटिल ने 38 गेंदों पर 64 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि प्रवीण दुबे ने 28 गेंद पर 51 रन बनाए. इसके दम पर कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 203 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

समित की टीम ने 2 रन से जीता मैच

इस मैच में कल्याणी बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने हुबली टाइगर्स को 204 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में हुबली टाइगर्स की ओर से मानवंथ कुमार ने सिर्फ 22 गेंदों में 60 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनके अलावा शिवकुमार रक्षित ने 41 रन और अनीश्वर गौतम ने 34 रन बनाए. हालांकि इसके बावजूद बेंगलुरु ब्लास्टर्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए रोमांचक मुकाबले में 2 रन से जीत दर्ज की.

Tags: Rahul Dravidviral video
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