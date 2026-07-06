Home > क्रिकेट > राहुल द्रविड़ का बेटा बना इंडिया का ‘संकटमोचक’, 67 गेंदों में लगा दी दुश्मन की ‘लंका’, वनडे में खेली T20 पारी!

राहुल द्रविड़ का बेटा बना इंडिया का ‘संकटमोचक’, 67 गेंदों में लगा दी दुश्मन की ‘लंका’, वनडे में खेली T20 पारी!

Anvay Dravid India U19: टीम इंडिया के पूर्व हेड कोच राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ खूब सुर्खियों में हैं. अन्वय ने श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ सोमवार को 87 रनों की शानदार पारी खेली. खास बात यह रही कि अन्वय ने मुश्किल समय में टीम इंडिया की पारी को संभाला.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 6, 2026 4:26:51 PM IST

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ 87 रनों की शानदार पारी खेली.
राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ 87 रनों की शानदार पारी खेली.


Anvay Dravid India U19: भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने की कोशिश में जुट गए हैं. अन्वय द्रविड़ ने सोमवार (6 जुलाई) को इंडिया अंडर-19 की ओर से खेलते हुए श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल वनडे में शानदार पारी खेली. उन्होंने सिर्फ 67 गेंदों पर 87 रन बनाए, जिसके दम पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को सामने 285 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया.

इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और सिर्फ 11 रन के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए. इसके बाद 81 रनों के स्कोर तक भारत ने 4 विकेट गंवा दिए, जिससे टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई. इसके बाद अन्वय द्रविड़ ने अर्जुन राजपूत के साथ मिलकर पारी को संभाला.

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अन्वय द्रविड़ बने टीम इंडिया के संकटमोचक!

जब अन्वय द्रविड़ बल्लेबाजी करने आए, तो भारतीय टीम मुश्किल में फंसी हुई थी. ऐसे में अन्वय द्रविड़ ने टीम की पारी को संभाला. उन्होंने 5वें विकेट के लिए अर्जुन राजपूत के साथ 145 रनों की पार्टनरशिप की. अन्वय द्रविड़ ने शुरुआत से ही श्रीलंकाई गेंदबाजों पर अपना दबदबा बनाए रखा. उन्होंने 47 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया. इसके बाद 67 गेंद पर 87 रन बनाकर आउट हो गए. इस पारी के दौरान अन्वय द्रविड़ ने 9 चौके और 1 छक्का लगाया. वहीं, अर्जुन राजपूत ने भी 76 रनों की पारी खेली. अन्वय द्रविड़ के पास अपना शतक पूरा करने का मौका था, लेकिन श्रीलंका के तेज गेंदबाज गिम्हान मेंडिस ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया.

ये भी पढ़ें: IPL 2027 ऑक्शन में राहुल द्रविड़ के बेटे पर होगी पैसों की बारिश, ये 3 टीमें लगा सकती हैं बड़ी बोली!

भारत ने श्रीलंका को दिया 286 रन का टारगेट

भारतीय अंडर-19 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के सामने 286 रनों का स्कोर खड़ा किया. भारत की ओर से अन्वय द्रविड़ ने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए. उनके अलावा अर्जुन राजपूत ने 76 रनों की पारी खेली, जबकि कुशाग्र ओझा ने 38 रन बनाए. वहीं, वीके विनीत ने 24 रन बनाए. इसके अलावा अन्य कोई बल्लेबाज ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाया. इसकी वजह से भारतीय टीम 47.2 ओवर में ही 285 के स्कोर पर ढेर हो गई. फिलहाल श्रीलंका की टीम 286 रनों के स्कोर का पीछा कर रही है.

श्रीलंका ने 29.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 147 रन बना लिए हैं. फिलहाल श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी कर रही है. बता दें कि इससे पहले 4 जुलाई को पहला अनऑफिशियल वनडे खेला गया था, जिसमें भारतीय अंडर-19 टीम ने 4 विकेट से जीत हासिल की थी.

Tags: Rahul DravidRahul Dravid Son
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