Home > क्रिकेट > Rahul Dravid Son: सूर्यवंशी के शोर के बीच छाया राहुल द्रविड़ का बेटा, श्रीलंका के खिलाफ किया डेब्यू

Rahul Dravid Son: सूर्यवंशी के शोर के बीच छाया राहुल द्रविड़ का बेटा, श्रीलंका के खिलाफ किया डेब्यू

Rahul Dravid Son Debut: राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ का भारतीय अंडर-19 टीम में डेब्यू हो गया है. अन्वय को श्रीलंका अंडर-19 के खिलाफ पहले अनऑफिशियल वनडे मैच में भारतीय अंडर-19 टीम की प्लेइंग-11 में चुना गया है.

By: Ankush Upadhayay | Published: July 4, 2026 11:54:06 AM IST

राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने भारतीय अंडर-19 टीम के लिए डेब्यू किया.
राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय ने भारतीय अंडर-19 टीम के लिए डेब्यू किया.


Rahul Dravid Son U19 Debut: जहां एक पूरी दुनिया 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रही है. वहीं, दूसरी ओर भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया की जर्सी मिल गई है. दरअसल, राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय का अंडर-19 डेब्यू हो गया है. अन्वय द्रविड़ को श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ भारत की अंडर-19 टीम की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. भारतीय अंडर-19 टीम श्रीलंका दौरे पर गई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच अनऑफिशियल वनडे मैच खेला जा रहा है.

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के बेटे अन्वय एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उन्होंने पिछले कुछ समय से जूनियर लेवल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में मौका दिया गया. बता दें कि इससे पहले अन्वय ने अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ इंडिया बी अंडर-19 की ओर से मुकाबला खेला था. उस मुकाबले में अन्वय बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन अच्छी विकेटकीपिंग की थी.

You Might Be Interested In

कर्नाटक टीम की कमान संभाल चुके अन्वय

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को बहुत से लोग उनके पिता की वजह से जानते हैं. हालांकि घरेलू क्रिकेट में जूनियर लेवल पर अन्वय का प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने हाल ही में कर्नाटक अंडर-19 टीम के लिए वीनू मांकड़ ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में कप्तानी भी की थी. अन्वय ने इस टूर्नामेंट में 6 पारियों में 55 की औसत से 220 रन बनाए. वह अपनी टीम की ओर से दूसरे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे. 

भारत-श्रीलंका के बीच खेला जा रहा वनडे

बता दें कि भारत की अंडर-19 टीम श्रीलंका दौरे पर 3 अनऑफिशियल वनडे और 2 अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबले खेलेगी. भारतीय अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच शनिवार (4 जुलाई) को पहला अनऑफिशियल वनडे मैच शुरू हुआ. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय अंडर-19 टीम की कमान यशवर्धन चौहान को सौंपी गई है, जबकि उत्तराखंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी को उप-कप्तान बनाया गया है.

पहले अनऑफिशियल वनडे में दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारतीय अंडर-19 टीम: अर्जुन राजपूत, यशवर्धन चौहान (कप्तान), मोहित उलवा, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), लक्ष्य राजेश रायचंदानी, सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, यशवीर गौड़, रोहित यादव, शाविन विनोद, काव्या पारस पटेल.

श्रीलंका अंडर-19 टीम: दिमंथा महाविथाना, डुलनिथ सिगेरा, सेनुजा वेकुनागोडा, विमथ दिनसारा (कप्तान), कविजा गमागे, चमिका हीनातिगाला, चमारिन्दु नेथसारा (डब्ल्यू), किथमा विथानापतिराना, सेठमिका सेनेविरत्ने, विग्नेश्वरन आकाश, कुगथास मथुलन.

Tags: Rahul DravidRahul Dravid Son
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में कैसे हटाएं सब्जियों से चिपके जिद्दी कीटाणु!

July 3, 2026

मलाइका अरोड़ा ने मोनोकनी में दिखाई बोल्डनेस

July 3, 2026

ज्यादा मात्रा में सौंफ खाने के नुकसान

July 3, 2026

आंखों की रोशनी बढ़ने के लिए क्या खाएं?

July 3, 2026

फ्रेश रहने के लिए कौन से फल खाएं?

July 2, 2026

ज्यादा मसाले वाला खाना खाने के नुकसान

July 2, 2026
Rahul Dravid Son: सूर्यवंशी के शोर के बीच छाया राहुल द्रविड़ का बेटा, श्रीलंका के खिलाफ किया डेब्यू

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rahul Dravid Son: सूर्यवंशी के शोर के बीच छाया राहुल द्रविड़ का बेटा, श्रीलंका के खिलाफ किया डेब्यू
Rahul Dravid Son: सूर्यवंशी के शोर के बीच छाया राहुल द्रविड़ का बेटा, श्रीलंका के खिलाफ किया डेब्यू
Rahul Dravid Son: सूर्यवंशी के शोर के बीच छाया राहुल द्रविड़ का बेटा, श्रीलंका के खिलाफ किया डेब्यू
Rahul Dravid Son: सूर्यवंशी के शोर के बीच छाया राहुल द्रविड़ का बेटा, श्रीलंका के खिलाफ किया डेब्यू