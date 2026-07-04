Rahul Dravid Son: सूर्यवंशी के शोर के बीच छाया राहुल द्रविड़ का बेटा, श्रीलंका के खिलाफ किया डेब्यू

Rahul Dravid Son U19 Debut: जहां एक पूरी दुनिया 15 साल के वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू का इंतजार कर रही है. वहीं, दूसरी ओर भारत के महान बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे को टीम इंडिया की जर्सी मिल गई है. दरअसल, राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय का अंडर-19 डेब्यू हो गया है. अन्वय द्रविड़ को श्रीलंका अंडर-19 टीम के खिलाफ भारत की अंडर-19 टीम की प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है. भारतीय अंडर-19 टीम श्रीलंका दौरे पर गई है, जहां पर दोनों टीमों के बीच अनऑफिशियल वनडे मैच खेला जा रहा है.

राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के बेटे अन्वय एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उन्होंने पिछले कुछ समय से जूनियर लेवल क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसके दम पर उन्हें भारत की अंडर-19 टीम में मौका दिया गया. बता दें कि इससे पहले अन्वय ने अफगानिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ इंडिया बी अंडर-19 की ओर से मुकाबला खेला था. उस मुकाबले में अन्वय बिना खाता खोले आउट हो गए, लेकिन अच्छी विकेटकीपिंग की थी.

कर्नाटक टीम की कमान संभाल चुके अन्वय

राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय को बहुत से लोग उनके पिता की वजह से जानते हैं. हालांकि घरेलू क्रिकेट में जूनियर लेवल पर अन्वय का प्रदर्शन शानदार रहा है. उन्होंने हाल ही में कर्नाटक अंडर-19 टीम के लिए वीनू मांकड़ ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में कप्तानी भी की थी. अन्वय ने इस टूर्नामेंट में 6 पारियों में 55 की औसत से 220 रन बनाए. वह अपनी टीम की ओर से दूसरे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे थे.

भारत-श्रीलंका के बीच खेला जा रहा वनडे

बता दें कि भारत की अंडर-19 टीम श्रीलंका दौरे पर 3 अनऑफिशियल वनडे और 2 अनऑफिशियल टेस्ट मुकाबले खेलेगी. भारतीय अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीम के बीच शनिवार (4 जुलाई) को पहला अनऑफिशियल वनडे मैच शुरू हुआ. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय अंडर-19 टीम की कमान यशवर्धन चौहान को सौंपी गई है, जबकि उत्तराखंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज लक्ष्य रायचंदानी को उप-कप्तान बनाया गया है.

पहले अनऑफिशियल वनडे में दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारतीय अंडर-19 टीम: अर्जुन राजपूत, यशवर्धन चौहान (कप्तान), मोहित उलवा, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), लक्ष्य राजेश रायचंदानी, सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, यशवीर गौड़, रोहित यादव, शाविन विनोद, काव्या पारस पटेल.

श्रीलंका अंडर-19 टीम: दिमंथा महाविथाना, डुलनिथ सिगेरा, सेनुजा वेकुनागोडा, विमथ दिनसारा (कप्तान), कविजा गमागे, चमिका हीनातिगाला, चमारिन्दु नेथसारा (डब्ल्यू), किथमा विथानापतिराना, सेठमिका सेनेविरत्ने, विग्नेश्वरन आकाश, कुगथास मथुलन.