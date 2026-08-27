भारत के लिए खेलेंगे राहुल-द्रविड़ के बेटे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए वनडे टीम में मिली जगह, शेड्यूल जारी

India U19 Team: भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा दौर था, जब दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ एक साथ खेलते थे. अब सालों बाद दोनों दिग्गजों के बेटे एक साथ भारत के लिए खेलते दिखाई देंगे. दरअसल, भारतीय अंडर-19 टीम अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और मल्टी-डे सीरीज खेलने वाली है. BCCI ने इस सीरीज के लिए भारत की अंडर-19 टीम का एलान कर दिया है. इसमें भारतीय टीम के दिग्गज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग को पहली बार जगह मिली है. आर्यवीर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है.

सहवाग-द्रविड़ के बेटे खेलेंगे साथ?

भारत की अंडर-19 टीम में आर्यवीर सहवाग के साथ ही राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) के बेटे अन्वय द्रविड़ को मौका दिया गया है. अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, जो श्रीलंका दौरे पर अंडर-19 टीम का हिस्सा थे. इन दोनों युवा खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुना गया है. हालांकि मल्टी-डे मैचों में दोनों में से किसी भी खिलाड़ी को मौका नहीं मिला है.

कौन हैं आर्यवीर और अन्यव?

वीरेंद्र सहवाग (Virender Sehwag) के बेटे आर्यवीर दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो DPL 2026 में वेस्ट दिल्ली लायंस के लिए खेल रहे हैं. वो साल 2024 में कूच बिहार ट्रॉफी में मेघालय के खिलाफ 297 रनों की मैराथन पारी खेलकर चर्चा में आए थे. वहीं, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. अन्यव ने जुलाई में श्रीलंका दौरे पर भारतीय अंडर-19 टीम के लिए 2 वनडे खेले थे. इसमें उन्होंने 87 और 14 रन बनाए. ऐसे में एक बार फिर उन पर भरोसा जताया गया है.

कब होंगे मैच?

भारतीय अंडर-19 टीम 18 सितंबर को पहले वनडे मैच मैच में उतरेगी. इसके बाद दूसरा वनडे 21 सितंबर, तीसरा 23 सितंबर को खेला जाएगा. ये सभी मुकाबला राजकोट में खेले जाएंगे. इसके बाद 27 से 30 सितंबर तक पहला मल्टी-डे मैच खेला जाएगा, जो राजकोट में होगा. फिर दूसरा मल्टी-डे मैच अहमदाबाद में 5 से 8 अक्टूबर तक खेला जाएगा.

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भारत की U-19 वनडे टीम

लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), यशवर्धन चौहान (उपकप्तान), रजत बघेल, (विकेटकीपर), आर्यवीर सहवाग, वी.के. विनीत, कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), वी. यशवीर, रोहित यादव, शविन विनोद, मोहित उल्वा, चिगुरुपति वेंकट, काव्या पटेल.

मल्टी-डे मैचों के लिए भारत की टीम

यशवर्धन चौहान (कप्तान), लक्ष्य रायचंदानी (उपकप्तान), सागर विर्क, कुशाग्र ओझा, मनाल चौहान, कुश पटेल, मानव कृष्णा (विकेटकीपर), अभिप्राय बिस्वास (विकेटकीपर), रोहित यादव, ईशान ओम, अयान अकरम, प्रणव राघवेंद्र, प्रियांशु सिंह, मोहित उल्वा, आर्यन यादव.