Home > खेल > धोनी या विराट कोहली? कौन है बेहतर कप्तान, राहुल द्रविड़ ने किसे दी तरजीह

धोनी या विराट कोहली? कौन है बेहतर कप्तान, राहुल द्रविड़ ने किसे दी तरजीह

राहुल द्रविड़ ने एक दिलचस्प कप्तानी मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट इतिहास का सबसे महान कप्तान चुना. द्रविड़ ने विराट कोहली को पहले चुना, लेकिन पाकिस्तान के 1992 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान इमरान खान को उनसे बेहतर माना. आखिर में धोनी ने इमरान खान और वेस्टइंडीज के दिग्गज सर क्लाइव लॉयड जैसे महान कप्तानों को पीछे छोड़ते हुए राहुल द्रविड़ की नंबर वन पसंद बनने का गौरव हासिल किया.

By: Satyam Sengar | Published: September 12, 2026 6:03:45 PM IST

पूर्व भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़.
पूर्व भारतीय हेड कोच राहुल द्रविड़.


पूर्व भारतीय हेड राहुल द्रविड़ कोच ने महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ी तारीफ की है. द्रविड़ ने उन्हें क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन कप्तान चुना. एक दिलचस्प ‘विनर स्टेज ऑन’ गेम में द्रविड़ के सामने क्रिकेट जगत के कई दिग्गज कप्तानों के नाम आए. आखिर में उन्होंने सभी बड़े नामों को पीछे छोड़ते हुए एमएस धोनी को अपना नंबर वन कप्तान चुना.

इस गेम में शुरुआत में द्रविड़ ने स्टीव स्मिथ को बेन स्टोक्स, पैट कमिंस, केन विलियमसन, इयोन मॉर्गन और माइकल क्लार्क जैसे कप्तानों से बेहतर माना. इसके बाद मुकाबले में रिकी पोंटिंग का नाम आया तो द्रविड़ ने उन्हें चुना. पोंटिंग ने ऑस्ट्रेलिया को 2003 और 2007 में वनडे वर्ल्ड कप जिताया था. बाद में द्रविड़ ने एलन बॉर्डर की जगह पोंटिंग को चुना, जबकि अगले दौर में स्टीव वॉ को उनसे आगे रखा.

You Might Be Interested In

विराट कोहली को चुना, लेकिन इमरान खान के सामने हारे
जब विराट कोहली का नाम आया तो राहुल द्रविड़ ने बिना किसी झिझक उन्हें चुना. कप्तान के तौर पर कोहली की सबसे बड़ी उपलब्धियों में 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया में भारत की ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत शामिल है. लेकिन कोहली का सफर ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका. उनके सामने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान आए और द्रविड़ ने इमरान को चुना. अपने फैसले की वजह बताते हुए उन्होंने कहा, “उन्होंने जो किया, उसके लिए इमरान खान.”

आखिर में धोनी बने राहुल द्रविड़ की पहली पसंद
इमरान खान ने 1992 में पाकिस्तान को उसका पहला और अब तक का इकलौता वनडे वर्ल्ड कप जिताया था. इसके बावजूद राहुल द्रविड़ की अंतिम पसंद एमएस धोनी रहे. द्रविड़ ने धोनी को इमरान खान और वेस्टइंडीज के महान कप्तान सर क्लाइव लॉयड से भी ऊपर रखा. लॉयड की कप्तानी में वेस्टइंडीज ने 1975 और 1979 के वर्ल्ड कप जीते थे. कई महान कप्तानों के बीच मुकाबले के बाद द्रविड़ का फैसला साफ था कि उनके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तान हैं.

Tags: Rahul Dravid
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

भुनी अदरक खाने के फायदे

September 11, 2026

डिंपल कपाड़िया ने अक्षय खन्ना के साथ रोमांस को क्यों...

September 11, 2026

शुक्रवार को ओटीटी पर 6 फिल्में हो रहीं रिलीज

September 11, 2026

6 हसीनाएं, जिन्होंने फिल्मों में निभाई चुड़ैल और भूतनी के...

September 11, 2026

KBC सेट को लेकर अमिताभ बच्चन ने क्या किया खुलासा?

September 9, 2026

कौन हैं सुरभि वनजारा? जो समय रैना के शो में...

September 9, 2026
धोनी या विराट कोहली? कौन है बेहतर कप्तान, राहुल द्रविड़ ने किसे दी तरजीह

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

धोनी या विराट कोहली? कौन है बेहतर कप्तान, राहुल द्रविड़ ने किसे दी तरजीह
धोनी या विराट कोहली? कौन है बेहतर कप्तान, राहुल द्रविड़ ने किसे दी तरजीह
धोनी या विराट कोहली? कौन है बेहतर कप्तान, राहुल द्रविड़ ने किसे दी तरजीह
धोनी या विराट कोहली? कौन है बेहतर कप्तान, राहुल द्रविड़ ने किसे दी तरजीह
धोनी या विराट कोहली? कौन है बेहतर कप्तान, राहुल द्रविड़ ने किसे दी तरजीह