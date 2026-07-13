राहुल द्रविड़ बनेंगे इंग्लैंड टीम के कोच? ब्रैंडन मैकुलम के बाद संभालेंगे कमान, क्या कह रही रिपोर्ट्स

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज राहुल द्रविड़ का नाम इंग्लैंड की टेस्ट टीम के अगले मुख्य कोच के रूप में सामने आया है. एक रिपोर्ट के अनुसार, ब्रेंडन मैकुलम के टेस्ट टीम के कोच पद से हटने के बाद इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) नए कोच की तलाश में जुटा है. इसमें राहुल द्रविड़ का नाम भी प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल बताया गया है. हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि द्रविड़ फिलहाल कोचिंग में वापसी के इच्छुक नहीं हैं.

ब्रेंडन मैकुलम का टेस्ट कोच के रूप में चार साल का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-1 की हार के बाद ईसीबी ने बदलाव का फैसला लिया. हालांकि, मैकुलम इंग्लैंड की सीमित ओवरों की टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे. उनके कार्यकाल में इंग्लैंड ने 49 टेस्ट मैच खेले, जिनमें 27 में जीत और 20 में हार मिली. घरेलू मैदान पर टीम का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन विदेशी दौरों पर उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी.

राहुल द्रविड़ को लेकर क्या कहती है रिपोर्ट?

रिपोर्ट के मुताबिक, राहुल द्रविड़ की शांत नेतृत्व शैली, तकनीकी समझ और टेस्ट क्रिकेट में अनुभव उन्हें इस पद के लिए मजबूत दावेदार बनाते हैं. उन्होंने भारत को 2024 टी20 विश्व कप का खिताब दिलाने के साथ-साथ 2023 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक भी पहुंचाया था. हालांकि, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि द्रविड़ अभी पूर्णकालिक कोचिंग की जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं हैं. फिर भी, इंग्लैंड का टेस्ट कोच पद उन्हें लंबे अंतराल और परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर दे सकता है.

कोच की दौड़ में और कौन-कौन शामिल?

ईसीबी की संभावित सूची में पूर्व इंग्लैंड कोच एंडी फ्लावर का नाम भी प्रमुखता से शामिल है. फ्लावर के मार्गदर्शन में इंग्लैंड ने तीन बार एशेज सीरीज जीती थी और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर एक स्थान हासिल किया था. इसके अलावा रिचर्ड डॉसन, कुमार संगकारा, एंड्रयू फ्लिंटॉफ, माइक हेसन और जस्टिन लैंगर जैसे अनुभवी क्रिकेट दिग्गजों के नाम भी चर्चा में हैं. अब सभी की नजर ईसीबी के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम के भविष्य की दिशा तय करेगा.