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IPL के बीच राहुल द्रविड़ ने खरीदी T20 टीम, अश्विन को बनाया कप्तान, कहां खेले जाएंगे मैच?

Rahul Dravid T20 Team: आईपीएल 2026 के बीच पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ एक टी20 टीम के मालिक बन गए हैं. राहुल द्रविड़ ने ईटीपीएल में डबलिन फ्रेंचाइजी को खरीदा है. इस टीम की कमान भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को दी जाएगी.

By: Ankush Upadhayay | Published: May 12, 2026 12:21:36 PM IST

राहुल द्रविड़ ने खरीदी टी20 टीम.
राहुल द्रविड़ ने खरीदी टी20 टीम.


Rahul Dravid T20 Team: भारत के महान क्रिकेटर राहुल द्रविड़ ने आईपीएल 2026 के बीच में एक टी20 टीम खरीदी है. राहुल द्रविड़ ने यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग (ETPL) के लॉन्च से पहले सोमवार को डबलिन गार्डियन्स (Dublin Guardians) को खरीद लिया है. सोमवार (11 मई) को ईटीपीएल ने एक खास प्रोग्राम रखा, जिसमें लीग की सभी 6 फ्रेंचाइजी के मालिक पहुंचे. इस लीग को शुरू करने का मकसद है कि यूरोप के देशों जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड में क्रिकेट को मजबूत बनाया जाए.

भारतीय दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ भी इस लीग से जुड़ गए हैं. राहुल द्रविड़ ने लीग से जुड़ने के बाद कहा, ‘ETPL के पीछे का बड़ा विजन और यूरोप में क्रिकेट को जमीनी स्तर पर विकसित करने का अवसर मुझे पसंद आया. हमारा लक्ष्य उभरती हुई प्रतिभाओं के लिए नए रास्ते बनाना है.’

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अश्विन बनेंगे द्रविड़ की टीम के कप्तान

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) की टीम डबलिन गार्डियन्स की कमान भारतीय दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन संभालेंगे. इस लीग में ऑस्ट्रेलिया कप्तान मिचेल मार्श, टिम डेविड, मिचेल सैंटनर, लियाम लिविंगस्टोन, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डु प्लेसिस और हेनरिक क्लासेन जैसे स्टार खिलाड़ी भी देखने को मिल सकते हैं. इनमें से कुछ खिलाड़ियों ने ईटीपीएल की फ्रेंचाइजियों में भी हिस्सेदारी ली ही. ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल बेलफास्ट फ्रेंचाइजी से सह-मालिक हैं. वहीं, स्टीव वॉ एम्स्टर्डम फ्लेम्स से जुड़े हैं. इसके अलावा न्यूजीलैंड के नाथन मैकुलम और काइल मिल्स एडिनबर्ग कैसल रॉकर्स के मालिक बने हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: पहले 6 जीत, फिर लगातार 4 हार… पंजाब किंग्स की उल्टी गिनती शुरू, प्लेऑफ पहुंचना भी मुश्किल

ETPL की सभी फ्रेंचाइजी के मालिक

  • डबलिन फ्रेंचाइजी- राहुल द्रविड़
  • बेलफास्ट फ्रेंचाइजी- ग्लेन मैक्सवेल और रोहन लुंड
  • एडिनबर्ग फ्रेंचाइजी- काइल मिल्स, नाथन मैकुलम और राचेल वाइसमैन 
  • ग्लासगो फ्रेंचाइजी- विपुल अग्रवाल और क्रिस गेल
  • एम्स्टर्डम फ्रेंचाइजी- स्टीव वॉ, जेमी ड्वायर और टिम थॉमस
  • रॉटरडैम फ्रैंचाइजी- जोंटी रोड्स, फाफ डु प्लेसिस, ग्लैशिन और समीर शाह, मधुकर श्री के साथ प्रबंध भागीदार

कब-कहां खेली जाएगी ETPL?

यूरोपियन टी20 प्रीमियर लीग आयरलैंड क्रिकेट, स्कॉटलैंड क्रिकेट और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन की पार्टनरशिप से शुरू की जा रही है. इस लीग का पहला सीजन 26 अगस्त से खेला जाएगा, जो 20 सितंबर तक चलेगा. इस लीग के सह-संस्थापकों में बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन, सौरव बनर्जी, धीरज मल्होत्रा और प्रियंका कौल शामिल हैं. ईटीपीएल लीग में भारत की ओर से काफी निवेश हो रहा है.

Tags: Rahul Dravidravichandran ashwin
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