Rahul Chahar Divorce: क्रिकेटर राहुल चाहर और इशानी जौहर का हुआ तलाक, 15 महीने पहले हुई थी शादी; इंस्टाग्राम पोस्ट कर बताई वजह

Rahul Chahar divorce: राहुल चाहर ने सिर्फ़ 22 साल की उम्र में शादी करने के अपने फैसले पर एक सीधा-सादा नज़रिया पेश किया.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 20, 2026 10:14:12 PM IST

Rahul Chahar Ishani Johar Divorce: एक बहुत ही पर्सनल सोशल मीडिया अपडेट में, भारतीय लेग-स्पिनर राहुल चाहर ने अपनी पत्नी इशानी जौहर से अलग होने की ऑफिशियली पुष्टि की है. शुक्रवार, 20 फरवरी को इंस्टाग्राम पर, 26 साल के चाहर ने बताया कि 15 महीने के मुश्किल लीगल प्रोसेस के बाद उनकी शादी कानूनी तौर पर खत्म हो गई है. यह घोषणा 9 मार्च, 2022 को गोवा में कपल की हाई-प्रोफाइल डेस्टिनेशन वेडिंग के लगभग चार साल बाद हुई है.

कम उम्र में शादी पर दिल से सोच

राहुल चाहर, जो भारतीय नेशनल टीम और IPL दोनों के लिए एक ज़रूरी खिलाड़ी के तौर पर मशहूर हुए, ने सिर्फ़ 22 साल की उम्र में शादी करने के अपने फैसले पर एक सीधा-सादा नज़रिया पेश किया. अपनी पोस्ट में, उन्होंने माना कि वह अपनी ज़रूरतों या अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह समझने से पहले ही इस रिश्ते में आ गए थे.

चाहर ने लिखा, “मैंने कम उम्र में शादी कर ली थी, इससे पहले कि मैं खुद को, अपनी कीमत को, या उस ज़िंदगी को पूरी तरह समझ पाता जिसे मैं सच में बनाना चाहता था. इसके बाद सालों तक ऐसे सबक मिले जिनकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, और पिछले पंद्रह महीने कोर्ट-कचहरी में बिताए, जिसमें मैंने सब्र, हिम्मत और सच्चाई से मिलने वाली ताकत सीखी.”

‘बहुत कीमत चुकानी पड़ी’

सनराइजर्स हैदराबाद के पूर्व स्पिनर ने कानूनी कार्रवाई के इमोशनल और पर्सनल असर के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि मामला एक ऐसे समाधान के साथ सुलझ गया है जिसकी “बहुत कीमत चुकानी पड़ी,” लेकिन उन्होंने साफ किया कि वह बिना किसी कड़वाहट के आगे बढ़ रहे हैं.

चाहर ने कहा कि वह इस चैप्टर को गुस्से के बजाय “साफ-साफ” कह रहे हैं, और कुछ रिश्तों को हमेशा के लिए बने रिश्तों के बजाय बदलाव लाने वाले टीचर के तौर पर देख रहे हैं. उन्होंने तलाक को एक “रिलीज” और “रीसेट” के तौर पर देखा, और वादा किया कि उनके भविष्य के फैसले आत्म-सम्मान, शांति और बेहतर फैसलों की नींव पर बनेंगे.

IPL 2026 पर फोकस

हालांकि पर्सनल अपडेट ने फैंस को हैरान कर दिया है, लेकिन चाहर अब भविष्य और अपने प्रोफेशनल करियर पर फोकस कर रहे हैं. लेग-स्पिनर आने वाले IPL 2026 सीज़न की तैयारी कर रहे हैं, जो मार्च से मई तक चलेगा.

चाहर इस साल नई जर्सी पहनेंगे, उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने मिनी-ऑक्शन के दौरान INR 5.20 करोड़ में साइन किया था. शुरुआत में अनसोल्ड रहने के बाद, राजस्थान में जन्मे इस बॉलर ने तेज़ी से हुए ऑक्शन में अच्छी-खासी रकम हासिल की. ​​2025 सीज़न के बाद सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) द्वारा रिलीज़ किए जाने के बाद, चाहर “येलो आर्मी” की मेंटरशिप में अपना करियर फिर से बनाना चाहते हैं.

