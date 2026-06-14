Home > क्रिकेट > गौतम गंभीर का ‘चेला’ निकला अफगानी ओपनर, जिसने भारत के खिलाफ ठोका तूफानी शतक, क्या है कनेक्शन?

गौतम गंभीर का ‘चेला’ निकला अफगानी ओपनर, जिसने भारत के खिलाफ ठोका तूफानी शतक, क्या है कनेक्शन?

Rahmanullah Gurbaz Century: अफगानिस्तान के ओपनर विकेटकीपर रहमानुल्लाह गुरबाज ने भारतीय टीम के खिलाफ 48 गेंदों पर शतक लगाकर इतिहास रच दिया. यह भारत के खिलाफ वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक है.

By: Ankush Upadhayay | Last Updated: June 14, 2026 12:31:59 PM IST

अफगानिस्ता के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज के गुरू निकले गौतम गंभीर!
अफगानिस्ता के ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज के गुरू निकले गौतम गंभीर!


Rahmanullah Gurbaz Gautam Gambhir: भारत के खिलाफ पहले वनडे मैच में अफगानिस्तान के ओपनर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार बल्लेबाजी की. गुरबाज ने भारतीय टीम के खिलाफ 51 गेंदों पर 102 रनों की पारी खेली. इस दौरान गुरबाज ने 48 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया. यह रहमानुल्लाह गुरबाज का वनडे क्रिकेट में 9वां शतक है, जो किसी भी अफगानी बल्लेबाज द्वारा लगाई गई सबसे तेज सेंचुरी है. इतना ही यह भारत के खिलाफ वनडे में दूसरी सबसे तेज सेंचुरी है. गुरबाज ने अपनी आतिशी पारी के दौरान 8 चौके और 8 छक्के लगाए.

गुरबाज के इस शतक के पीछे भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) का अहम रोल रहा. मैच के बाद अफगानी बल्लेबाज गुरबाज ने खुद इसका खुलासा किया. दरअसल, हाल ही में भारत ने एकमात्र टेस्ट में अफगानिस्तान को बुरी तरह हराया था. इस मैच के बाद गुरबाज ने गौतम गंभीर से बातचीत की थी.

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गुरबाज को गंभीर से मिला था गुरुमंत्र!

भारत के खिलाफ शतकीय पारी खेलने के बाद गुरबाज ने ब्रॉडकास्टर्स से बातचीत की. इस दौरान गुरबाज ने कहा, ‘भारत के खिलाफ टेस्ट मैच के बाद, मेरी गौतम गंभीर सर के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई थी. उस चर्चा से मुझे सच में मदद मिली. मैंने नेट्स में उन सुझावों पर काम किया और मैं उस मार्गदर्शन के लिए बहुत आभारी हूं. जब टेस्ट मैच खत्म हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अपने शॉट सिलेक्शन को बेहतर बनाना चाहता हूं. उन्होंने कुछ अच्छे सुझाव दिए और मैं आज उन्हें लागू कर पाया. मैंने बस सकारात्मक खेलने की कोशिश की और यह मेरे लिए कारगर रहा.

अफगानी ओपनर ने बताया कि उनकी रणनीति बहुत सरल और आसान थी, बस सकारात्मक क्रिकेट खेलना. उन्होंने खुद पर भरोसा किया और टीम के लिए खेला. गुरबाज ने आगे बताया कि उन्हें अपनी ट्रेनिंग और तैयारी पर भरोसा है. वह कड़ी मेहनत करते हैं, जिसका नतीजा आज देखने को मिला है.

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कैसा रहा भारत-अफगानिस्तान का पहला वनडे?

पहले वनडे मैच की बात करें, तो अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया. बारिश के चलते मैच को 25-25 ओवर का कर दिया गया था. अफगानिस्तान के स्टार ओपनर रहमानुल्लाह गुरबाज ने सिर्फ 48 गेंदों पर तूफानी शतक लगाया. वह 51 गेंदों पर 102 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 27 रन बनाए, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने 26 रनों की पारी खेली.

इसके दम पर अफगानिस्तान ने भारत को 195 रनों का टारगेट दिया. इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने 22.5 ओवर में 7 विकेट रहते टारगेट चेज कर लिया. भारत की ओर से कप्तान शुभमन गिल ने 66 गेंदों पर 84 रनों की शानदार पारी खेली. इसके अलावा ईशान किशन ने 22 गेंदों पर 34 रन बनाए. आखिरी ओवर्स में केएल राहुल ने 19 गेंदों पर 39 रनों की तूफानी पारी खेलकर भारत को जीत दिलाई. इसके दम पर भारत ने 7 विकेट से जीत दर्ज की.

Tags: Gautam GambhirIND vs AFG
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