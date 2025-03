कप्तान बनते ही रहाणे का धमाका! IPL 2025 के पहले मैच में सिर्फ 25 गेंदों में ठोका तूफानी अर्धशतक

नई दिल्ली: आईपीएल 2025 के पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ शानदार अर्धशतक जमाया। रहाणे ने मात्र 25 गेंदों में 50 रन पूरे किए और इस दौरान ताबड़तोड़ शॉट लगाए। उन्होंने 9वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक (04) को जीवनदान मिला, लेकिन वे बड़ा स्कोर नहीं बना सके और जोश हेजलवुड की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे। इसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अजिंक्य रहाणे ने आते ही आक्रामक अंदाज में खेल दिखाया। उन्होंने तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनरों के खिलाफ भी बेहतरीन शॉट लगाए।

पॉवरप्ले के दौरान रहाणे ने मात्र 16 गेंदों में 39 रन बनाए। उन्होंने चौथे ओवर में चौका लगाकर अपना खाता खोला और फिर रसिक सलाम की गेंदों पर लगातार दो छक्के जड़े। पांचवें ओवर में क्रुणाल पांड्या के खिलाफ उन्होंने दो चौके लगाए। छठे ओवर में यश दयाल के खिलाफ भी रहाणे ने आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और 2 चौके तथा 1 छक्का जड़ा।

रहाणे ने सुनील नारायण के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी निभाई। नारायण ने भी 26 गेंदों में 44 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

