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टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर, भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुआ न्यूजीलैंड का धाकड़ बल्लेबाज…

रचिन रवींद्र प्रमोशनल शूट के दौरान कंधे में चोट लगने के कारण भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड को उम्मीद है कि वह 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे. रॉब वॉल्टर ने रचिन की चोट पर निराशा जताई और कहा कि उन्हें रिकवरी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

By: Satyam Sengar | Published: September 23, 2026 4:01:53 PM IST

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुआ धाकड़ बल्लेबाज.
भारत के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हुआ धाकड़ बल्लेबाज.


रचिन रवींद्र को भारत के खिलाफ होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है. न्यूजीलैंड के इस स्टार ऑलराउंडर के कंधे में एक प्रमोशनल शूट के दौरान चोट लग गई. बताया गया कि शूट के दौरान रचिन ने गलत तरीके से लैंड किया, जिसके बाद उनके कंधे में चोट आ गई. यह चोट ऐसे समय पर लगी है जब न्यूजीलैंड को भारत के खिलाफ टी20 सीरीज खेलनी है.

रचिन को पूरी तरह फिट होने में करीब छह हफ्ते लग सकते हैं. न्यूजीलैंड क्रिकेट को उम्मीद है कि वह 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज तक फिट हो जाएंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से क्राइस्टचर्च में शुरू होगी. न्यूजीलैंड के कोच रॉब वॉल्टर ने कहा कि टीम रचिन की चोट से काफी निराश है, लेकिन वह उनकी वापसी को लेकर आशावादी हैं.

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रचिन को लेकर कोच ने क्या कहा?
रॉब वॉल्टर ने कहा, “हम रचिन के लिए काफी निराश हैं; वह इस गर्मी हमारे लिए बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं; इसलिए उन्हें अपनी रिकवरी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए; हालांकि, हमें उम्मीद है कि वह वनडे सीरीज तक वापस आ जाएंगे.” रचिन की जगह मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बेवॉन जैकब्स को टीम में विकल्प के तौर पर शामिल किया गया है. जैकब्स अब तक 11 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं और अपने पिछले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 62 रन बनाए थे.

तेज गेंदबाजों की लंबी लिस्ट, वर्कलोड पर नजर
तेज गेंदबाज एडम मिल्न भी एक साल से ज्यादा समय बाद टी20 इंटरनेशनल में वापसी कर सकते हैं. उनके साथ लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, जैकब डफी, जैक फॉल्क्स और नाथन स्मिथ जैसे गेंदबाज टीम में हैं. वहीं, टखने की चोट से उबर रहे बेन सियर्स को नहीं चुना गया है. वॉल्टर ने कहा कि आने वाले महीनों में काफी क्रिकेट है. इसलिए न्यूजीलैंड 16 सदस्यीय स्क्वॉड के खिलाड़ियों को मौका देकर वर्कलोड मैनेज करेगा. भारत दौरे के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया में चार टेस्ट खेलेगी और फिर श्रीलंका की मेजबानी करेगी.

Tags: home-hero-pos-9India vs New ZealandRachin Ravindra
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