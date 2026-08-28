आर प्रज्ञानानंदा ने रचा इतिहास, ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय बने, इनाम में मिले 17 करोड़…

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा ने गुरुवार को अमेरिका के सेंट लुइस में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. उन्होंने फाइनल मुकाबले में दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी फैबियानो करूआना को 15-13 से हराकर पहली बार ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स का खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ प्रज्ञानानंदा ग्रैंड चेस टूर जीतने वाले पहले भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए. खिताब के अलावा उन्हें 2 लाख अमेरिकी डॉलर यानी करीब 1.7 करोड़ रुपये की इनामी राशि भी मिली.

फाइनल के आखिरी दिन प्रज्ञानानंदा की शुरुआत काफी चुनौतीपूर्ण रही. वह करूआना से छह अंक पीछे थे और उनके लिए वापसी करना आसान नहीं था. लेकिन भारतीय ग्रैंडमास्टर ने रैपिड के दोनों मुकाबले जीतकर मैच की पूरी तस्वीर बदल दी. इसके बाद ब्लिट्ज चरण में उन्होंने संयम बनाए रखा और करूआना को दोनों मुकाबलों में ड्रॉ पर रोक दिया. इस प्रदर्शन के दम पर उन्होंने कुल 15-13 की बढ़त के साथ चैंपियनशिप अपने नाम कर ली.

रैपिड और ब्लिट्ज में किया शानदार प्रदर्शन

खिताब जीतने के बाद प्रज्ञानानंदा ने माना कि उन्हें दिन की शुरुआत में जीत की ज्यादा उम्मीद नहीं थी. उन्होंने कहा कि छह अंकों की कमी काफी बड़ी थी और ऐसी स्थिति में वापसी के लिए असाधारण प्रदर्शन करना पड़ता है. उन्होंने खास तौर पर रैपिड और ब्लिट्ज में अपने खेल में हुए सुधार को अपनी सफलता की बड़ी वजह बताया. उनके मुताबिक, पिछले साल की तुलना में इन दोनों फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन काफी बेहतर हुआ है.

पहले मिली थी करारी हार

प्रज्ञानानंदा के लिए फाइनल का सफर आसान नहीं रहा था. पहले क्लासिकल मुकाबले में उन्हें करूआना के खिलाफ 0-6 से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद उन्होंने दूसरे क्लासिकल गेम में 3-3 से ड्रॉ खेलकर वापसी की. बुधवार को दूसरा गेम ड्रॉ होने के बाद करूआना के पास छह अंकों की बढ़त थी, लेकिन अगले दिन प्रज्ञानानंदा ने रैपिड के दोनों मुकाबले जीतकर पूरी बाजी पलट दी. वहीं, तीसरे स्थान के मुकाबले में वेस्ली सो ने विंसेंट केमर को 18-12 से हराया. रैपिड में बराबरी के बाद वेस्ली सो ने ब्लिट्ज के चारों गेम जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया.