क्रिकेट ने छीना मौका, IPL ने दिया प्यार! रविचंद्रन अश्विन–प्रीति नारायणन की बॉलीवुड वाली लव स्टोरी; यहां जानें कैसे जीता था अपना प्यार?

Ashwin and Preeti Romance: शुरू में, वे सिर्फ़ दोस्त थे, साथ में हंसते थे और पढ़ाई में एक-दूसरे का साथ देते थे. लेकिन, समय के साथ, उनके बीच एक ऐसा एहसास पनपा, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 24, 2026 8:42:07 PM IST

Ravichandran Ashwin love story
Ravichandran Ashwin love story


Ravichandran Ashwin Love Story: भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन और उनकी पत्नी प्रीति नारायणन एक बॉलीवुड स्क्रिप्ट जैसी कहानी में, भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन और प्रीति नारायणन का रोमांस किस्मत के खेल का सबूत है. जो एक आम कॉलेज दोस्ती के तौर पर शुरू हुआ था, वह जल्द ही ज़िंदगी भर के रिश्ते में बदल गया.
 
अश्विन, जो शांत और सोचने-समझने वाले इंसान थे, उन्हें किताबें और अकेलापन पसंद था, जबकि प्रीति ज़िंदादिल, खुशमिजाज थीं और किसी का भी दिन रोशन करने की काबिलियत रखती थीं. उनके अलग-अलग स्वभाव के बावजूद, एक अजीब सा रिश्ता उन्हें एक साथ ले आया.
 
शुरू में, वे सिर्फ़ दोस्त थे, साथ में हंसते थे और पढ़ाई में एक-दूसरे का साथ देते थे. लेकिन, समय के साथ, उनके बीच एक ऐसा एहसास पनपा, जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था.

अश्विन ने प्यार का खेल कैसे जीता?

अश्विन की प्रेम कहानी तब शुरू हुई जब उन्होंने स्कूल में पहली बार प्रीति को देखा, जब वह 7वीं क्लास में थे. उनके दोस्तों के बीच उनके प्रीति के प्रति आकर्षण के बारे में सब जानते थे. बदकिस्मती से, अश्विन को क्रिकेट की वजह से स्कूल बदलना पड़ा, जिससे वह अपने दिल की बात नहीं कह पाए.
 
दूरी के बावजूद, अश्विन ने प्रीति के साथ संपर्क बनाए रखने के तरीके ढूंढे, जिन्हें भी उनके लिए भावनाएं होने लगी थीं. कॉलेज के बाद ज़िंदगी उन्हें अलग-अलग रास्तों पर ले गई, अश्विन ने क्रिकेट में करियर बनाया और प्रीति इवेंट मैनेजमेंट में काम करने लगीं.

IPL ने उनके रोमांस को चिंगारी दी

IPL के दौरान उनके रास्ते फिर से मिले, जहाँ अश्विन चेन्नई सुपर किंग्स में शामिल हुए और प्रीति टीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स मैनेज करती थीं. एक इवेंट में अश्विन ने आखिरकार प्रीति से पहली मुलाकात के दस साल बाद अपने प्यार का इज़हार करने का फैसला किया.
 
उनका प्यार 2011 में शादी में बदल गया, और अब वे दो बेटियों, अकीरा (2015 में जन्मी) और आध्या (2015 में जन्मी) के माता-पिता हैं. आज, अश्विन और प्रीति की कहानी, जो चुपचाप शुरू हुई थी, प्यार और किस्मत की ताकत का सबसे बड़ा सबूत बन गई है.
 

