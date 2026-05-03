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IPL: मैनकैंडिंग का कोई अफसोस नहीं… अश्विन को याद आया बटलर वाला रन आउट, बोले- कोई शर्म नहीं…

आईपीएल 2019 में विवादित आईपीएल रनआउट के कई साल बाद भी अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अपने फैसले पर कायम हैं. उन्होंने उस सीजन में जोस बटलर को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रनआउट करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है.

By: Satyam Senger | Published: May 3, 2026 2:35:33 PM IST

मैनकेडिंग का अश्विन को कोई अफसोस नहीं.
मैनकेडिंग का अश्विन को कोई अफसोस नहीं.


आईपीएल 2019 में विवादित आईपीएल रनआउट के कई साल बाद भी अनुभवी भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन अपने फैसले पर कायम हैं. उन्होंने उस सीजन में जोस बटलर को नॉन-स्ट्राइकर एंड पर रनआउट करने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इसमें शर्मिंदा होने जैसी कोई बात नहीं है. जियोहॉटस्टार के शो द रविचंद्रन अश्विन एक्सपीरियंस में बोलते हुए अश्विन ने आईपीएल के उस चर्चित मांकड़ विवाद को याद किया और कहा कि उनका फैसला पूरी तरह नियमों के तहत था.

अश्विन ने कहा, “अगर ICC को लगता कि यह ईमानदारी का मुद्दा है, तो वह इसे नियमों में नहीं रखता. अगर आखिरी गेंद पर दो रन चाहिए और बल्लेबाज पहले ही दौड़ने लगे, तो इसमें गलती किसकी है?” उस समय इस रनआउट ने क्रिकेट जगत में बड़ी बहस छेड़ दी थी और कई लोगों ने इसे ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ के खिलाफ बताया था.  लोग कहते हैं कि मैंने जीतने के लिए ऐसा किया. बिल्कुल किया. इसमें शर्म की क्या बात है?”

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उन्होंने कहा. अश्विन ने खुलासा किया कि रनआउट के तुरंत बाद उन्होंने अपनी टीम से कहा था कि मीडिया और आलोचना की जिम्मेदारी वह खुद लेंगे. “रनआउट के बाद मैंने टीम से कहा था—रिएक्शन की चिंता मत करो, मीडिया मैं संभाल लूंगा, हमें सिर्फ जीतना है. और हम जीते भी. इसमें मेरे चरित्र पर सवाल उठाने जैसी कोई बात नहीं है.”

अश्विन का मानना है कि इस तरह के रनआउट पर विवाद नियमों से ज्यादा लोगों की सोच की वजह से होता है. उन्होंने कहा कि कई गेंदबाज ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि लोग क्या कहेंगे. “बाकी गेंदबाजों को भी ऐसा करना चाहिए. वे क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके दिमाग में पहला सवाल आता है—लोग क्या कहेंगे?” ऐसा रनआउट करने का फैसला गेंदबाज का होना चाहिए, जबकि आउट देना या नहीं देना अंपायर का काम है. “यह फैसला गेंदबाज का होना चाहिए, और आउट देना या नहीं देना अंपायर का काम है. नियम को इतना जटिल बनाने की क्या जरूरत है?” अश्विन के इस बयान ने एक बार फिर क्रिकेट जगत में ‘स्पिरिट ऑफ क्रिकेट’ बनाम नियमों की बहस को हवा दे दी है.

Tags: iplR ashwin
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