पीवी सिंधु ने रचा इतिहास, बनीं जापान ओपन जीतने वाली पहली इंडियन; तीन बार की विश्व चैंपियन को दिया मात

Pv Sindhu: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने रविवार को टोक्यो में इतिहास रच दिया. सिंधु ने मेजबान जापान की स्टार खिलाड़ी और तीन बार की विश्व चैंपियन अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-17, 21-17 से हराकर अपने करियर का पहला जापान ओपन और पहला सुपर 750 खिताब जीत लिया.

31 वर्षीय सिंधु जापान ओपन जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं. यह उनकी 2019 विश्व चैंपियनशिप के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. साथ ही उन्होंने दो साल से अधिक समय से चले आ रहे अपने खिताबी सूखे को भी खत्म कर दिया. इससे पहले उन्होंने 2024 में सैयद मोदी इंटरनेशनल का खिताब जीता था.

यामागुची अपने करियर का छठा जापान ओपन फाइनल खेल रही थीं. वहीं सिंधु ने चार साल बाद किसी पूरे मुकाबले में पहली बार यामागुची को हराया. इससे पहले दोनों की इस साल मलेशिया ओपन में भिड़ंत हुई थी, लेकिन यामागुची पहले गेम के बाद चोट के कारण मुकाबला छोड़ गई थीं. सिंधु ने आखिरी बार उन्हें 2022 थाईलैंड ओपन में पूर्ण मुकाबले में हराया था.

पहले गेम में शानदार वापसी

मुकाबले की शुरुआत सिंधु ने शानदार अंदाज में करते हुए 3-0 की बढ़त बना ली. हालांकि यामागुची ने वापसी करते हुए स्कोर 3-3 कर दिया. शुरुआती गेम में दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली.

सिंधु ने अपने बेहतरीन नेट गेम की बदौलत 8-6 की बढ़त बनाई और दमदार स्मैश के साथ स्कोर 9-6 कर दिया. लेकिन यामागुची ने वापसी करते हुए ब्रेक तक 11-9 की बढ़त हासिल कर ली.

ब्रेक के बाद सिंधु ने 36 शॉट की लंबी रैली जीतकर स्कोर 11-11 से बराबर किया और फिर लगातार शानदार खेल दिखाते हुए 16-12 की बढ़त बना ली. यामागुची ने अंतर कम करने की कोशिश की, लेकिन सिंधु ने अहम मौके पर लगातार अंक लेकर 19-17 की बढ़त बनाई. इसके बाद यामागुची की गलती और सिंधु के शानदार शॉट की बदौलत पहला गेम 21-17 से अपने नाम कर लिया.

दूसरे गेम में भी सिंधु का दबदबा

पहले गेम की लय को सिंधु ने दूसरे गेम में भी बरकरार रखा. उन्होंने फ्रंट कोर्ट पर शानदार नियंत्रण दिखाते हुए 44 शॉट की लंबी रैली जीतकर 8-3 की बढ़त बना ली.

यामागुची ने कुछ अंकों के साथ वापसी की और अंतर घटाकर 8-7 कर दिया, लेकिन सिंधु ने फिर से नियंत्रण हासिल करते हुए ब्रेक तक 11-7 की बढ़त बना ली.

ब्रेक के बाद यामागुची लगातार गलतियां करती रहीं और एक वीडियो चैलेंज भी हार गईं, जिससे सिंधु ने 14-7 की मजबूत बढ़त बना ली. हालांकि जापानी खिलाड़ी ने आखिरी प्रयास करते हुए स्कोर 14-12 किया, लेकिन सिंधु ने लगातार दो दमदार स्मैश लगाकर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

अंतिम क्षणों में यामागुची ने स्कोर 19-17 तक पहुंचाया, लेकिन इसके बाद उनका एक शॉट बाहर चला गया, जिससे सिंधु को तीन चैम्पियनशिप प्वाइंट मिले. आखिरकार यामागुची का आखिरी रिटर्न भी बाहर चला गया, जिसे वीडियो रिव्यू में सही ठहराया गया और सिंधु ने 21-17 से दूसरा गेम जीतकर ऐतिहासिक खिताब अपने नाम कर लिया.