Singapore Open में भारतीयों का कमाल, पीवी सिंधू क्वार्टरफाइनल में पहुंची, लक्ष्य सेन ने भी कमाल किया

सिंगापुर ओपन बैडनिंटन चैंपियनशिप्स (Singapore Open Badminton Championships) में गुरुवार को भारतीय शटलरों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए कई स्पर्धाओं के क्वार्टरफाइनल में जगह बनाई. महिला सिंगल, मेंस सिंगल, मेंस डबल्स और मिक्सड डबल्स, सभी वर्गों में भारतीय खिलाड़ियों ने मजबूत खेल दिखाया और आगे बढ़ने में सफलता हासिल की. महिला सिंगल में पी. वी. सिंधु ने जापान की रिको गुंजी को सीधे गेमों में हराया.

उन्होंने पूरे मैच में नियंत्रण बनाए रखा और अब उनका सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त एन से-यंग से होगा. मेंस सिंगल में लक्ष्य सेन आगे बढ़े, क्योंकि थाईलैंड के कुनलावुत वितिडसर्न ने मैच की शुरुआत में ही रिटायर कर दिया. अब उनका अगला मुकाबला जापान के कोकी वतनाबे से होगा. मेंस डबल्स में सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चीनी ताइपे की जोड़ी ली जे-हुई और यांग पो-ह्सुआन को कड़े मुकाबले में हराया. अब उनका अगला मैच मलेशिया की जोड़ी कांग खाई शिंग और आरोन ताई से होगा.

मिक्सड डबल्स में शानदार वापसी

मिक्सड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो ने जापान के युता वतनाबे और माया टैगुची के खिलाफ पहले गेम में हार के बाद शानदार वापसी की और मैच जीत लिया. अब उनका सामना मलेशिया की मजबूत जोड़ी चेन तांग जी और तोह ई वेई से होगा.

भारत की उम्मीदें कायम

भारतीय खिलाड़ियों ने हर वर्ग में संघर्ष और संयम दिखाते हुए क्वार्टरफाइनल तक का सफर तय किया है. अब आने वाले मुकाबले और भी कठिन होंगे, जहां सभी खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है. देखना दिलचस्प होगा कि आगामी मैचों में वह कैसा परफॉर्म करते हैं. आने वाले मैचों में कई भारतीय फाइनल में भी जगह बना सकते हैं.

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