IPL 2026: पहले 6 जीत, फिर लगातार 4 हार… पंजाब किंग्स की उल्टी गिनती शुरू, प्लेऑफ पहुंचना भी मुश्किल

Punjab Kings Playoffs Scenario: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में प्लेऑफ की रेस लगातार रोमांचक होती जा रही है. हर मैच के बाद प्लेऑफ के समीकरण बदल रहे हैं. सोमवार (11 मई) को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मिली हार के बाद पंजाब किंग्स की राह भी मुश्किल हो गई है. पंजाब किंग्स (Punjab Kings) ने आईपीएल 2026 की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी. शुरुआती 7 मैचों में पंजाब किंग्स की टीम अजेय थी. पंजाब ने 7 में से 6 मुकाबले जीते थे, जबकि एक बेनतीजा रहा था. उस समय पर ऐसा लग रहा था कि पंजाब किंग्स अजेय है. किसी भी टीम के पास पंजाब किंग्स का तोड़ नहीं था.

पंजाब किंग्स लगभग आधे सीजन तक प्वाइंट्स टेबल में पहले नंबर पर काबिज थी. हर किसी को उम्मीद थी कि पंजाब किंग्स प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने वाली पहली टीम बनेगी और टॉप-2 में फिनिश करेगी. हालांकि अब सिनेरियो बिल्कुल उल्टा हो गया है. पंजाब किंग्स को पिछले 4 मैचों में लगातार हार का सामना करना पड़ा. पंजाब किंग्स को पहले राजस्थान रॉयल्स से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स ने भी पंजाब को हरा दिया है.

PBKS का प्लेऑफ सिनेरियो

आईपीएल 2026 में पंजाब किंग्स के लिए प्लेऑफ की राह थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो गई है. फिलहाल पंजाब किंग्स प्वाइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर है. पंजाब के खाते में कुल 13 प्वाइंट्स है. पंजाब ने अभी तक कुल 11 मैच खेले हैं, जिनमें 6 जीत और 4 हार मिली है. अभी पंजाब के पास 3 मैच बाकी है. अगर पंजाब की टीम अपने अगले 3 मैचों में 2 मुकाबले जीत लेती है, तो प्लेऑफ का टिकट कंफर्म हो जाएगा. हालांकि पंजाब किंग्स टॉप-2 में नहीं जा पाएगी. अगर पंजाब किंग्स अपने बाकी सभी मैच जीत लेती है, तो टॉप-2 में जगह मिल सकती है, क्योंकि 3 जीत के साथ पंजाब के पास 19 प्वाइंट्स हो जाएंगे. ऐसे में कप्तान श्रेयस अय्यर की टीम को अगले मैच में वापसी करनी होगी. पंजाब का अगला मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाला है, जो 14 मई को खेला जाएगा.

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पंजाब किंग्स के अगले मैच

हर सीजन में सभी टीमें लीग स्टेज में 14-14 मैच खेलती हैं. पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2026 में 11 मैच खेल लिए हैं. अब पंजाब किंग्स के पास 3 मैच बाकी हैं, जो प्लेऑफ का रास्ता तय करेंगे. पंजाब किंग्स का अगला मैच 14 मई को मुंबई इंडियंस के खिलाफ होगा, जो धर्मशाला में खेला जाएगा. इसके बाद 17 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से मैच होगा, जो धर्मशाला में खेला जाएगा. फिर पंजाब किंग्स अपना आखिरी मैच लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी.