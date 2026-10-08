PBKS Coaching Staff: प्रीति जिंटा की टीम में मची खलबली! 2 कोच ने अचानक दिया इस्तीफा, अकेले बचे रिकी पोंटिंग

Punjab Kings Coaching Staff: IPL 2027 से पहले प्रीति जिंटी की टीम पंजाब किंग्स (PBKS) को बड़ा झटका लगा है. पंजाब किंग्स के फील्डिंग कोच ब्रैड हेडिन और फास्ट बॉलिंग कोच जेम्स होप्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इसके अलावा स्पिन बॉलिंग कोच साईराज बहुतुले पहले ही फ्रेंचाइजी छोड़कर जा चुके हैं. इसका मतलब है कि टीम के कोचिंग सेटअप में 3 पद खाली हो गए हैं. अब हेड कोच रिकी पोंटिंग टीम के कोचिंग सेटअप में अकेले बचे हैं. अब रिकी पोंटिंग के पास इन तीनों पदों के लिए सही कोच चुनने की जिम्मेदारी है.

IPL 2026 पंजाब किंग्स ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में प्रदर्शन निराशाजनक रहा. लगातार हार की वजह से पंजाब किंग्स 5वें स्थान पर रही थी और प्लेऑफ में क्वालीफाई नहीं कर पाई. इसकी सबसे बड़ी वजह टीम की खराब फील्डिंग और गेंदबाजी रही थी.

2 कोच ने क्यों दिया इस्तीफा?

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रैड हेडिन और जेम्स होप्स ने हाल ही में पंजाब किंग्स मैनेजमेंट को अपने फैसले की जानकारी दी. वे दोनों बिग बैश लीग (BBL) में नई भूमिका से जुड़ सकते हैं. अब पंजाब किंग्स ने इन दोनों कोचों की जगह नए कोच की तलाश शुरू कर दी है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के जेम्स होप्स पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाजी कोच थे, जबकि ब्रैड हैडिन टीम के फील्डिंग कोच थे. अब इन दोनों दिग्गजों ने फ्रेंचाइजी का साथ छोड़ दिया है. रिपोर्ट की मानें, तो फ्रेंचाइजी ने टीम के हेड कोच रिकी पोंटिंग अपनी सुविधा के अनुसार दोनों पोस्ट पर सही लोगों की नियुक्ति करने की छूट दी है.

साईराज बहुतुले ने भी दिया था इस्तीफा

इन दोनों कोच से पहले साईराज बहुतुले ने इस्तीफा दिया था. साईराज बहुतुले ने IPL 2026 खत्म होने के तुरंत बाद ही पंजाब किंग्स के स्पिन बॉलिंग कोच का पद छोड़ दिया. दरअसल, BCCI ने उन्हें टीम इंडिया का स्पिन बॉलिंग कोच बनाया है. अब वो टीम इंडिया के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं. साईराज बहुतुले पंजाब किंग्स में सुनील जोशी की जगह आए थे. सुनील जोशी के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालने के बाद बहुतुले को फ्रेंचाइजी में शामिल किया गया था. अब बहुतुले, हेडिन और होप्स के जाने के बाद पंजाब किंग्स का कोचिंग स्टाफ खाली हो गया है. रिकी पोंटिंग को फिर से एक नया कोचिंग सेटअप तैयार करना होगा.

IPL 2026 में पंजाब किंग्स का प्रदर्शन

पंजाब किंग्स ने IPL 2026 में धमाकेदार शुरुआत की थी. टीम ने अपने शुरुआती 7 मैचों में अजेय रही थी. इसमें से 6 मैचों में पंजाब को जीत मिली थी, जबकि एक मैच बारिश से धुल गया था. इसके बाद अगले 6 मैच में पंजाब किंग्स को लगातार हार का सामना करना पड़ा. पंजाब ने आखिरी मैच जीतकर 15 प्वाइंट्स के साथ 5वें नंबर पर फिनिश किया था.