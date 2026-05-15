क्या प्रीति जिंटा ने लगाई रिकी पोंटिंग को डांट? बीच मैदान में कोच का सिर झुक गया, पंजाब लगातार 5वां मैच हारा

प्रीति का व्यवहार अच्छा रहा है

कैमरों में दोनों को निराश देखा गया. पोंटिंग के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि चर्चा टीम के लगातार खराब प्रदर्शन और आगे की रणनीति पर केंद्रित रही होगी. प्रीति जिंटा का खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ के साथ हमेशा पॉजिटिव व्यवहार रहा है. रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में टीम ने 2025 में फ्रेंचाइजी को उसके इतिहास के दूसरे फाइनल तक पहुंचाया था. पिछले दो साल में टीम का माहौल काफी उत्साहपूर्ण रहा, लेकिन मौजूदा हार की सीरीज ने टीम पर दवाब बना दिया है.

पंजाब कैसे कर सकती है क्वालीफाई

लगातार हार के बाद टीम प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है. अब प्रीति जिंटा, रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिससे टीम दोबारा आत्मविश्वास हासिल कर सके और अंतिम चार में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रखे. फिलहाल 12 मैचों में टीम के पास 13 पाइंट है. क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 16 अंक तो लाने होंगे और नेट रन रेट भी अच्छा करना होगा.