क्या प्रीति जिंटा ने लगाई रिकी पोंटिंग को डांट? बीच मैदान में कोच का सिर झुक गया, पंजाब लगातार 5वां मैच हारा

लगातार पांच हार किसी भी टीम के आत्मविश्वास को प्रभावित करती हैं. मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर खिलाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे इस हार के बाद हेड कोच रिकी पोंटिंग और सहयोगी स्टाफ पर भी भारी दबाव है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टीम अपनी गलतियों को कैसे सुधारे और जीत की राह पर कैसे लौटे. मैच खत्म होने के तुरंत बाद टीम की मालकिन प्रीति जिंटा और मुख्य कोच रिकी पोंटिंग के बीच बातचीत हुई. इस दौरान रिकी पोंटिंग का सिर झुका नजर आया.
प्रीति का व्यवहार अच्छा रहा है
पंजाब कैसे कर सकती है क्वालीफाई
लगातार हार के बाद टीम प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है. अब प्रीति जिंटा, रिकी पोंटिंग और श्रेयस अय्यर को मिलकर ऐसी रणनीति बनानी होगी, जिससे टीम दोबारा आत्मविश्वास हासिल कर सके और अंतिम चार में जगह बनाने की उम्मीद बरकरार रखे. फिलहाल 12 मैचों में टीम के पास 13 पाइंट है. क्वालीफाई करने के लिए कम से कम 16 अंक तो लाने होंगे और नेट रन रेट भी अच्छा करना होगा.