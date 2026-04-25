Delhi Capitals vs Punjab Kings: रन बरसे, रिकॉर्ड टूटे…पंजाब ने सबसे बड़ा रन चेज कर रचा नया इतिहास; 265 बनाने के बाद भी हारी दिल्ली

Delhi Capitals vs Punjab Kings: दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए IPL 2026 मैच में, पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 265 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया. यह IPL के इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन-चेज है. इससे पहले, KL राहुल की शानदार बैटिंग की बदौलत जो 152 रनों पर नाबाद रहे. दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ दो विकेट खोकर 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया.

केएल राहुल ने बनाए 152 रन

राहुल ने 67 गेंदों में नाबाद 152 रन बनाए; उनकी इस पारी में 16 चौके और 9 छक्के शामिल थे. नीतीश राणा ने भी दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर में अहम योगदान दिया और 44 गेंदों में 91 रन बनाए. उनकी पारी में 11 चौके और 4 छक्के शामिल थे. इस जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए सिर्फ 95 गेंदों में 220 रनों की विशाल साझेदारी की. राहुल की 152 रनों की पारी IPL के इतिहास में किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

पंजाब ने किया सबसे बड़ा रन चेज

पंजाब किंग्स ने 265 रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा करते हुए, 7 गेंदें शेष रहते हुए जीत हासिल कर ली है! यह टीम के लिए एक अविश्वसनीय जीत है, जो IPL 2026 में अब तक अजेय बनी हुई है. उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यह मैच 6 विकेट से जीता. यह IPL के इतिहास में किसी भी टीम द्वारा हासिल किया गया अब तक का सबसे बड़ा सफल रन-चेज़ है. PBKS ने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो 261 रनों का था और जिसे उसने 2024 में KKR के खिलाफ बनाया था.