पाकिस्तान सुपर लीग पर हो रहा बड़ा विचार, आयोजन के लिए नहीं समझ आ रही तारीख, मुश्किल में PCB

पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के 2027 सीजन को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी और लीग की आठों फ्रेंचाइजी के मालिकों के बीच टूर्नामेंट को जनवरी-फरवरी की पुरानी विंडो में कराने को लेकर चर्चा हुई है. इस प्रस्ताव को पीएसएल के मीडिया राइट्स धारक वाली टेक्नोलॉजीज की ओर से सामने रखा गया है.

पीएसएल के पहले नौ सीजन जनवरी और फरवरी के दौरान खेले गए थे. हालांकि, पिछले दो सीजन में इसे अप्रैल-मई में आयोजित किया गया. इसकी मुख्य वजह 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 में मेंस टी20 विश्व कप जैसे बड़े आईसीसी टूर्नामेंट थे. 2027 के शुरुआती महीनों में कोई बड़ा आईसीसी मेंस टूर्नामेंट नहीं है, इसलिए पीसीबी अब पीएसएल को दोबारा पुराने समय में कराने की संभावना तलाश रहा है.

विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता बन सकती है चुनौती

हालांकि, जनवरी-फरवरी में पीएसएल कराने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने कुछ मुश्किलें भी खड़ी हो सकती हैं. इसी समय दक्षिण अफ्रीका की एसए20 और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग भी खेली जाती है. ऐसे में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के कई खिलाड़ी पीएसएल में हिस्सा लेने के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. इससे फ्रेंचाइजी को विदेशी खिलाड़ियों के चयन में परेशानी हो सकती है.

पंजाब के मौसम को लेकर भी चिंता

पीएसएल के आयोजन में मौसम भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है. जनवरी और फरवरी में पंजाब के कई शहरों में तापमान काफी नीचे चला जाता है. लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान जैसे शहर पीएसएल के प्रमुख आयोजन स्थल हैं. रिपोर्ट के अनुसार, एक विकल्प यह हो सकता है कि टूर्नामेंट की शुरुआत कराची से की जाए, जहां सर्दी अपेक्षाकृत कम होती है. इसके बाद मौसम बेहतर होने पर मुकाबले पंजाब में कराए जा सकते हैं. पीसीबी अब सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अंतिम फैसला ले सकता है.