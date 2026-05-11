किंग कोहली को पछाड़ा! प्रियांश आर्या ने दूसरी बार किया यह बड़ा धमाका, रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज हुआ नाम

DC vs PBKS: धर्मशाला के खूबसूरत हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच एक बेहद अहम मुकाबला खेला जा रहा था. दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क गेंदबाजी की शुरुआत करने को तैयार थे, लेकिन पंजाब के ओपनर प्रियांश आर्या के इरादे कुछ और ही थे. मैच की पहली ही गेंद पर प्रियांश ने आगे बढ़कर स्टार्क को कवर पॉइंट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया. इस शॉट ने न सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स को दबाव में डाल दिया, बल्कि स्टेडियम में मौजूद फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया.

प्रियांश की ‘एलीट’ क्लब में एंट्री

इस छक्के के साथ ही प्रियांश उन चुनिंदा बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने आईपीएल मैच की पहली ही गेंद पर छक्का लगाने का कारनामा किया है. प्रियांश से पहले केवल कुछ ही खिलाड़ी ऐसा कर पाए हैं.

नमन ओझा: बनाम ब्रैड हॉज (डरबन, 2009)

विराट कोहली: बनाम वरुण आरोन (बेंगलुरु, 2019)

फिल साल्ट: बनाम नुवान तुषारा (कोलकाता, 2024)

प्रियांश आर्या: बनाम खलील अहमद (मुल्लांपुर, 2025)

यशस्वी जायसवाल: बनाम मिचेल स्टार्क (जयपुर, 2026)

प्रियांश आर्या: बनाम मिचेल स्टार्क (धर्मशाला, 2026)

दिलचस्प बात यह है कि इस सीजन में यह दूसरी बार है जब मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर छक्का पड़ा है. इससे पहले जयपुर में यशस्वी जायसवाल ने भी उनकी पहली गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाया था.

आंकड़ों की रेस

आईपीएल की किसी पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में यशस्वी जायसवाल 4 छक्कों के साथ टॉप पर बने हुए हैं. वहीं, प्रियांश आर्या अब 3 छक्कों के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गए हैं.

टॉस और प्लेइंग इलेवन

इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली की टीम ने अपनी प्लेइंग इलेवन में पांच बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें अभिषेक पोरेल, साहिल पारेख, डेविड मिलर, माधव तिवारी और आकिब नबी को जगह मिली है. वहीं पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को डेब्यू का मौका दिया है, जिन्हें चोटिल लॉकी फर्ग्यूसन की जगह टीम में शामिल किया गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पंजाब किंग्स: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), प्रियांश आर्या, कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, मार्कस स्टोइनिस, शशांक सिंह, मार्को जानसेन, बेन ड्वारशुइस, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

दिल्ली कैपिटल्स: केएल राहुल (विकेटकीपर), अभिषेक पोरेल, साहिल पारेख, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल (कप्तान), माधव तिवारी, मुकेश कुमार, आकिब नबी डार, मिचेल स्टार्क, लुंगी एनगिडी